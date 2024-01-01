      5000 Series Turmixgép

      HR2767/00

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Turmixolás határok nélkül

      Gazdagítsa kulináris palettáját a Philips 5000 Series turmixgépével! Élvezze akár a fagyasztott gyümölcsöket, jégkockát és magvakat tartalmazó receptekből készült legfinomabb keverékeket is! Elegáns kivitel, ami jól mutat a konyhapulton. Levehető, mosogatógépben tisztítható alkatrészek az egyszerű tisztításért.

      5000 Series Turmixgép

      Turmixolás határok nélkül

      Készítsen smoothie-t, mártást, szószt, pürét és sok minden mást!

      • 1000 W-os ProBlend Plus motor
      • 700 ml-es és 500 ml-es ivópoharak, 300 ml-es kis csésze
      • Mosogatógépben tisztítható, levehető alkatrészek
      • Különféle receptek és tippek a HomeID alkalmazásban
      Tökéletes turmixok ProBlend Plus technológiával

      Tökéletes turmixok ProBlend Plus technológiával

      A motor, a pengék és az ivópohár kialakításuknak köszönhetően közösen dolgoznak a tökéletes eredményért, hogy Önnek a legjobb turmixokban legyen része a jégkockát, magvakat és fagyasztott gyümölcsöt tartalmazó receptek esetében is.

      1000 W-os ProBlend Plus motor a könnyű turmixolásához

      1000 W-os ProBlend Plus motor a könnyű turmixolásához

      A ProBlend Plus motor gyorsan keringeti a hozzávalókat a könnyű turmixolás érdekében.

      ProBlend Plus pengék a bársonyos állagért

      ProBlend Plus pengék a bársonyos állagért

      A hat hosszú, vastag és éles penge a legkeményebb hozzávalókat is összetöri és összeturmixolja a tökéletes állag érdekében.

      ProBlend Plus ivópohár a hozzávalók tökéletes keringetéséért

      ProBlend Plus ivópohár a hozzávalók tökéletes keringetéséért

      Az ivópohár bordái visszanyomják középre a hozzávalókat, hogy azok egyenletesen össze legyenek turmixolva a tökéletes eredmény érdekében.

      300 ml-es csésze lapos pengével a kávébabhoz és a fűszerekhez

      300 ml-es csésze lapos pengével a kávébabhoz és a fűszerekhez

      Otthona kényelmében, frissen őrölhet kávét és fűszereket a 300 ml-es kis csészével és a lapos pengével. Használja őket azonnal, vagy pattintsa a fedőt a pohárra, és tegye el későbbre! A csésze Eastman Tritan felhasználásával készül, 100%-ban BPA-mentes, törésálló és mosogatógépben mosható.

      Az elegáns, kompakt kialakítás minden konyha éke

      Az elegáns, kompakt kialakítás minden konyha éke

      Tegye stílusosabbá konyháját! Rozsdamentes acél kialakítás kompakt mérettel és levehető részekkel az egyszerű tárolás jegyében.

      A sokoldalú turmixgéppel az összes kedvenc receptjét elkészítheti

      A sokoldalú turmixgéppel az összes kedvenc receptjét elkészítheti

      Házi készítésű receptek széles skáláját kipróbálhatja: bársonyos smoothie-k, krémes turmixok, sűrű szószok és frissen őrölt kávé.

      Csak nyomja rá és forgassa el – egyetlen mozdulattal!

      Csak nyomja rá és forgassa el – egyetlen mozdulattal!

      Az ivópoharat elég a helyére nyomva elforgatni, így nincs szükség gombokra. Turmixoljon erőfeszítések nélkül, egyetlen egyszerű mozdulattal!

      Levehető pengék az egyszerűbb tisztításért

      Levehető pengék az egyszerűbb tisztításért

      Öblítse el a csap alatt a levehető pengéket, vagy tegye be őket a mosogatógépbe egy alapos tisztításhoz!

      Mosogatógépben mosható a gondtalan, mindennapos használat érdekében

      Mosogatógépben mosható a gondtalan, mindennapos használat érdekében

      Minden levehető rész könnyen elöblíthető és mosogatógépben mosható. A tartós ivópoharak és csészék Eastman Tritan felhasználásával készülnek, és a hosszan tartó használat érdekében bírják a mindennapos mosást.

      700 és 500 ml-es ivópoharak fedéllel a tároláshoz vagy utazáshoz

      700 és 500 ml-es ivópoharak fedéllel a tároláshoz vagy utazáshoz

      A praktikus 700 és 500 ml-es ivópoharakkal magával viheti turmixait. Készítse el a napi smoothie-ját, pattintsa a helyére a szivárgásbiztos fedelet, és már indulhat is. Vagy tegye el későbbre a hűtőbe. Az ivópoharak Eastman Tritan felhasználásával készülnek, 100%-ban BPA-mentesek, törésállók és mosogatógépben moshatók.

      HomeID alkalmazás a szükséges ihletért

      Fedezze fel a finom receptek világát! A HomeID alkalmazásban ízletes italokat, leveseket, szószokat és egyebeket talál, emellett tippeket és iránymutatást kaphat a turmixgép használatához is.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Fém
        Előre programozott beállítások
        n. a.
        Funkciók
        mixelés
        Termék típusa
        miniaprító
        Tanúsítványok
        n. a.
        Kosár űrtartalma
        n. a.
        Víztartály űrtartalma
        n. a.
        Adagok száma
        3
        Csúszásmentes talp
        Igen
        Felület
        Nyomja le és forgassa a poharat a főegységhez
        Kábel hossza
        0,85
        Vezetéktárolás
        Igen
        Melegen tartás funkció
        n. a.
        Időzítő
        n. a.
        Technológia
        ProBlend Plus technológia
        Beépített be-/kikapcsoló
        Igen
        Állítható hőfokszabályozó
        n. a.
        Üzemi fény
        n. a.
        Hőszigetelt fogantyúk
        n. a.
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen
        Min. hőmérséklet
        n. a.
        Maximális hőmérséklet
        n. a.
        Űrtartalom szintjelzése
        Igen
        Nyomáscsökkentő szelep
        n. a.
        Kehely anyaga
        Tritán
        Penge anyaga
        Rozsdamentes acél
        Fordulat per perc (ford./perc)
        21000
        BPA-mentes
        Igen
        Pulzáló funkció
        Igen
        Leválasztható pengék
        Igen
        Jégaprításra alkalmas
        Igen
        Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
        Nem
        Receptgyűjtemény
        Nem
        Hallható zajszint (normál)
        Lc = 86 dB(A)
        Hallható zajszint (nagy teljesítményű)
        n. a.
        Hallható zajszint (alvó)
        n. a.
        Internetkapcsolat
        n. a.
        Intelligens otthonnal kompatibilis
        n. a.
        Wi-Fi hatótávolsága
        n. a.
        Jótállás
        2
        Melegítési idő
        n. a.
        Szárazeledellel kompatibilis
        n. a.
        Öntisztító funkció
        n. a.
        EU-megfelelőségi nyilatkozat
        Igen

      • Műszaki adatok

        Tápellátás
        1000 W
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1
        Akkumulátoros termék
        Nem
        Energiahatékonysági besorolás
        n. a.

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        300 ml-es ivópohár
        Mellékelt tartozékok 2
        sport fedél
        Mellékelt tartozékok 3
        lapos fedél
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        Tájékoztató
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        DFU

      • Biztonsági funkció

        Biztonsági tanúsítvány
        Igen
        Automatikus kikapcsolás
        Nem
        Hőmérséklet-kijelző
        Nem
        Automatikus pengeleállítás
        Nem
        Gyermekzár
        Nem

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        14,4
        Termék szélessége
        14
        Termék magassága
        38,3
        Termék tömege
        2,383
        Csomagolás hossza
        17,2
        Csomagolás szélessége
        28,5
        Csomagolás magassága
        36,5
        Tömege csomagolással
        3,635

      • Tartósság

        Csomagolás
        100% újrahasznosított tartalom
        Felhasználói kézikönyv
        100% újrahasznosított papírból

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

