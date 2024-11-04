Fantasztikus! Szuper jól és egyszerűen használható turmixgép, amit szószokhoz, gyümölcs shakekhez is mind jól használható. Ami számomra a legjobb benne, hogy üveg tárolója van, ami sokkal időtállóbb és egészségesebb, mintha műanyag lenne. Én számomra a gép maga elég hangos tud lenni, de szerencsére 1 perc alatt simán megcsinálja a kívánt textúrát, amit szeretnék elérni, ezért csak rövid ideig kell kibírni. Könnyen tisztítható és a hozzátartozók mind egyszerűen levehetők és moshatóak. Én személy szerint egyből meg is tisztítom, de attól nem kell tartani, hogy esetleg bármilyen szag benne maradna (mert ilyennel korábban más márkák termékénél találkoztam) hiszen üveg és nem műanyag, ami nem vesz fel semmilyen szagot. Bátran ajánlom nekem szuperul bevált és továbbra is egy fő kelléke a konyhának.