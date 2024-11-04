2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
ProBlend Plus technológia
1200 W-os ProBlend Plus motor
Sűrű smoothie-k fagyasztott gyümölcsből, víz hozzáadása nélkül
Az 50%-kal nagyobb teljesítmény* bársonyos italokat, leveseket és szószokat eredményez a legkeményebb összetevőkből is, mint amilyen a fagyasztott gyümölcs, a jég és a csonthéjasok.
A pengék hosszabbak és vastagabbak, így a legkeményebb hozzávalókat is összetörjék és összeturmixolják.
Az optimális keringetés és az ideális eredmény érdekében a bordázott üveg az örvénybe tereli a hozzávalókat.
Ismerje meg a termékértékeléseket
5.0
5-ből
79
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
zsofitorok__4684
04/11/2024
Magyarország
A promóció része
Egyszerű és nagyszerű
Nagyon könnyen össze lehet szerelni, mindemellett a tisztítása is egyszerű. Mivel szét lehet szedni, így a mérete szerintem tökéletes. Egyszerű, letisztult a gép. Ár érték arányban szerintem a legjobb választás. Mindent meg lehet vele csinálni!
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series HR3030/00 Turmixgép
elliuotatar_6209
04/11/2024
Magyarország
A promóció része
Gyors es eros!
Nagyon szeretem! Rettento gyors es ahhoz kepest nem is olyan hangos. A fagyasztott gyumolcsot is ugy viszi, mintha semmi se lenne; tudtam vele csinalni fagyit! A tisztitasa is nagyon egyszeru, magatol vegzi! Es meg az urtartalma is nagy!
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series HR3040/00 Turmixgép
fantomas5_9525
27/10/2024
Magyarország
A promóció része
A turmixgép nagy teljesítményével, tartós üvegkancsójával és könnyű tisztíthatóságával kiváló választás krémlevesekhez és turmixokhoz, bár használat közben kissé zajos.
Elsőként egy brokkoli krémlevest készítettem vele, és a végeredmény tökéletesen krémes, lágy állagú lett – a gép simára pürésítette a brokkolit, mindenféle darab nélkül. Egy picit zajosabb, különösen magasabb fokozatokon, de szerintem megéri, hiszen nagy teljesítménnyel dolgozik, és gyorsan elvégzi a dolgát. A tisztítása egyszerű és gyors, nem kell sok időt tölteni az utómunkával sem. Az üveg különösen praktikus, mert nem veszi át az ételek szagát, és tartósabb is, mint a műanyag. Az üveg jól bírja a különböző hőmérsékletű hozzávalókat, így például forró levesek készítésére is alkalmas, amit kifejezetten előnyösnek tartok. A gép stabilan áll, nem csúszkál működés közben a csúszásmentes talpaknak köszönhetően
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series HR3030/00 Turmixgép
A HR2228-as típussal összehasonlítva