    • Krémes fagyasztott gyümölcsös smoothie-k és automatikus tisztítás Krémes fagyasztott gyümölcsös smoothie-k és automatikus tisztítás Krémes fagyasztott gyümölcsös smoothie-k és automatikus tisztítás

      5000 Series Turmixgép

      HR3040/00

      Általános értékelés / 5
      • Áttekintések Áttekintések

      Krémes fagyasztott gyümölcsös smoothie-k és automatikus tisztítás

      Varázsoljon finom smoothie-t a legkeményebb összetevőkből, például fagyasztott gyümölcsökből és magokból az 1200 W-os motorral felszerelt Philips 5000-es sorozatú turmixgépével! Az egy érintéssel indítható automatikus tisztítással mindezt erőfeszítés nélkül teheti meg az elsőtől az utolsó lépésig.

      5000 Series Turmixgép

      Krémes fagyasztott gyümölcsös smoothie-k és automatikus tisztítás

      50%-kal erősebb * a ProBlend Plus technológiával

      • ProBlend Plus technológia
      • 1200 W-os ProBlend Plus motor
      • Sűrű smoothie-k fagyasztott gyümölcsből, víz hozzáadása nélkül
      • Egyérintős automatikus tisztítás
      A 1200 W-os ProBlend Plus motor a legkeményebb hozzávalókat is összeturmixolja

      A 1200 W-os ProBlend Plus motor a legkeményebb hozzávalókat is összeturmixolja

      A 20%-kal nagyobb teljesítmény* bársonyos italokat, leveseket és szószokat eredményez a legkeményebb összetevőkből is, mint amilyen a fagyasztott gyümölcs, a jég és a magvak.

      Új ProBlend Plus pengék a bársonyos állagért

      Új ProBlend Plus pengék a bársonyos állagért

      A pengék hosszabbak és vastagabbak, így a legkeményebb hozzávalókat is összetörjék és összeturmixolják.

      ProBlend Plus bordázott üvegpohár a tökéletes keringetésért

      ProBlend Plus bordázott üvegpohár a tökéletes keringetésért

      Az optimális keringetés és az ideális eredmény érdekében a bordázott üveg az örvénybe tereli a hozzávalókat.

      Sűrű smoothie-k fagyasztott gyümölcsből, víz hozzáadása nélkül

      Sűrű smoothie-k fagyasztott gyümölcsből, víz hozzáadása nélkül

      Készítsen bársonyos smoothie-kat és smoothie-tálakat fagyasztott gyümölcsből minimális folyadékkal vagy folyadék nélkül! Használja a tömörítőt a hozzávalók lenyomásához és keringetéséhez, amíg el nem éri a tökéletes állagot!

      2 literes kapacitás az egész családnak

      2 literes kapacitás az egész családnak

      A nagy, 2 literes pohár 1,5 literes működési kapacitással rendelkezik, így az egész családnak egyszerre lehet egészséges és finom smoothie-kat készíteni.

      A változtatható sebesség és pulzáló funkció az Ön kezébe adja az irányítást

      A változtatható sebesség és pulzáló funkció az Ön kezébe adja az irányítást

      Növelje vagy csökkentse a sebességet a változtatható sebességállítással, vagy használja a pulzáló funkciót, hogy szükség esetén még nagyobb erőt fejtsen ki a gép.

      Egyszerű tisztítás egyetlen gombnyomással

      Egyszerű tisztítás egyetlen gombnyomással

      Az egyérintéses automata program segítségével könnyedén megtisztítja a poharat meleg vízzel és egy csepp mosogatószerrel. Minden levehető alkatrész mosogatógépben tisztítható.

      Levehető pengék az egyszerű tisztításért

      Levehető pengék az egyszerű tisztításért

      Válassza le az aprítókést a turmixpohárról, hogy el tudja mosni kézzel vagy mosogatógépben!

      Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

      Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

      Philips turmixgépének minden leválasztható alkatrésze mosható mosogatógépben.

      HomeID alkalmazás a szükséges ihletért

      HomeID alkalmazás a szükséges ihletért

      Fedezze fel a finom receptek világát! A HomeID alkalmazásban ízletes italokat, leveseket, szószokat és egyebeket talál, emellett tippeket és iránymutatást kaphat a turmixgép használatához is.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Fém
        Előre programozott beállítások
        Igen
        Funkciók
        mixelés
        Termék típusa
        Turmixgép
        Adagok száma
        6
        Csúszásmentes talp
        Igen
        Felület
        Forgatható gomb
        Kábel hossza
        0,85
        Vezetéktárolás
        Igen
        Melegen tartás funkció
        Nem
        Időzítő
        Nem
        Technológia
        ProBlend Plus
        Beépített be-/kikapcsoló
        Igen
        Állítható hőfokszabályozó
        Nem
        Üzemi fény
        Nem
        Hőszigetelt fogantyúk
        Nem
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Igen
        Űrtartalom szintjelzése
        Igen
        Nyomáscsökkentő szelep
        Nem
        Kehely anyaga
        Üveg
        Penge anyaga
        rozsdamentes acél
        Fordulat per perc (ford./perc)
        21000
        BPA-mentes
        Igen
        Pulzáló funkció
        Igen
        Leválasztható pengék
        Igen
        Jégaprításra alkalmas
        Igen
        Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
        Igen
        Receptgyűjtemény
        Nem
        Hallható zajszint (normál)
        Lc = 86 dB(A)
        Jótállás
        2 év
        Öntisztító funkció
        Igen

      • Műszaki adatok

        Tápellátás
        1200 W
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50
        Darabszám a csomagolásban
        1
        Akkumulátoros termék
        Nem

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        Tömörítő
        Mellékelt tartozékok 2
        Felhasználói kézikönyv
        Mellékelt tartozékok 3
        Garanciajegy

      • Biztonsági funkció

        Biztonsági tanúsítvány
        Igen
        Automatikus kikapcsolás
        Igen
        Hőmérséklet-kijelző
        Nem
        Automatikus pengeleállítás
        Igen
        Gyermekzár
        Nem

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        18,1
        Termék szélessége
        16,8
        Termék magassága
        41,3
        Termék tömege
        3,788
        Csomagolás hossza
        19,6
        Csomagolás szélessége
        33,6
        Csomagolás magassága
        34,3
        Tömege csomagolással
        4,74

      • Tartósság

        Csomagolás
        >95% újrahasznosított tartalom
        Felhasználói kézikönyv
        100% újrahasznosított papírból

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

      Clippin

