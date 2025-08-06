Nagy teljesítményű mixer muffinok és sütemények mindennapos készítéséhez.

A Philips mixer segítségével ízletes, habos süteményeket és kenyeret készíthet a családjának. A tölcsér alakú habverőnek köszönhetően rövidebb a habverési idő és simább a tortatészta. Nagy teljesítményű 400 wattos motor a legsűrűbb tésztával is könnyedén elbánik.