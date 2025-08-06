Keresőkifejezés

    Nagy teljesítményű mixer muffinok és sütemények mindennapos készítéséhez.

      5000 Series Mixer

      HR3739/00

      Nagy teljesítményű mixer muffinok és sütemények mindennapos készítéséhez.

      A Philips mixer segítségével ízletes, habos süteményeket és kenyeret készíthet a családjának. A tölcsér alakú habverőnek köszönhetően rövidebb a habverési idő és simább a tortatészta. Nagy teljesítményű 400 wattos motor a legsűrűbb tésztával is könnyedén elbánik.

      5000 Series Mixer

      Nagy teljesítményű mixer muffinok és sütemények mindennapos készítéséhez.

      Az Ön nélkülözhetetlen konyhai eszköze.

      • 400 wattos motor teljesítmény
      • 5 sebességfokozat + turbó mód bármilyen tésztához
      • 25%-kal gyorsabb a hagyományos habverőkhöz képest
      • Mosogatógépben tisztítható alkatrészek
      A 400 W-os motorteljesítmény a legsűrűbb tésztákhoz is megfelelő

      A 400 W-os motorteljesítmény a legsűrűbb tésztákhoz is megfelelő

      A 400 W-os teljesítményű motor a legnehezebben feldolgozható tésztákkal is könnyedén megbirkózik.

      5 sebességfokozat és Turbó mód a jobb teljesítmény érdekében

      5 sebességfokozat és Turbó mód a jobb teljesítmény érdekében

      A számos sebességfokozatnak köszönhetően a keverés tökéletesen szabályozható, míg a Turbó mód segítségével bármilyen tésztát könnyedén elkészíthet.

      Habverők és dagasztófejek

      Habverők és dagasztófejek

      A speciális kiegészítőkkel bármilyen süteményt elkészíthet. A dagasztóhoroggal otthon is megsütheti saját kenyerét, míg a tölcsér alakú habverővel bármilyen süteménytésztát elkészíthet.

      A tölcsér alakú habverő 25%-kal gyorsabb, mint a hagyományos habverők

      A tölcsér alakú habverő 25%-kal gyorsabb, mint a hagyományos habverők

      Az egyedülálló, tölcsér alakú habverő biztosítja a levegő maximális bekeverését, ami hozzájárul a habkönnyű állaghoz és a sima tésztához

      Egyszerű felszerelés

      Egyszerű felszerelés

      A habverőket úgy alakították ki, hogy az egyik végük eltérő mintázatú, így intuitív módon, könnyen felszerelhetők.

      Praktikus kioldógomb a habverőkhöz

      Praktikus kioldógomb a habverőkhöz

      A habverőket és a dagasztóhorgokat egy egyszerű gombnyomással kioldhatja.

      Nélkülözhetetlen konyhai eszközei

      Nélkülözhetetlen konyhai eszközei

      Fedezze fel a többi nélkülözhetetlen konyhai eszközünket, és állítsa össze saját konyhai szettjét azonos kialakítással, amely hosszú távon megbízható teljesítményt nyújt.

      2 éves garancia

      2 éves garancia

      És extra biztosítékként a mixerhez 2 év garancia jár.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Másodlagos anyag
        Fém
        Előre programozott beállítások
        Nem
        Funkciók
        Habverés, dagasztás
        Termék típusa
        Kézi mixer
        Felület
        Forgatható gomb
        Kábel hossza
        1,2
        Vezetéktárolás
        Igen
        Időzítő
        Nem
        Beépített be-/kikapcsoló
        Igen
        Állítható hőfokszabályozó
        Nem
        Üzemi fény
        Nem
        Mosogatógépben mosható alkatrészek
        Nem
        Penge anyaga
        Rozsdamentes acél
        Fordulat per perc (ford./perc)
        1150
        BPA-mentes
        Igen
        Pulzáló funkció
        Nem
        Leválasztható pengék
        Igen
        Jégaprításra alkalmas
        Nem
        Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
        Nem
        Receptgyűjtemény
        Nem
        Hallható zajszint (normál)
        Lc = 86 dB (A)
        Jótállás
        2
        Szárazeledellel kompatibilis
        Nem
        Öntisztító funkció
        Nem

      • Műszaki adatok

        Tápellátás
        400 W
        Feszültség
        230 V
        Frekvencia
        50 Hz
        Darabszám a csomagolásban
        1
        Akkumulátoros termék
        Nem
        Energiahatékonysági besorolás
        Nem

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        Dupla habverő
        Mellékelt tartozékok 2
        Dagasztókar
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        DFU
        Külön megvásárolható tartozékok – 2
        Garanciajegy

      • Biztonsági funkció

        Biztonsági tanúsítvány
        Igen

      • Tömeg és méretek

        Termék hossza
        9 cm
        Termék szélessége
        19,4 cm
        Termék magassága
        31,9 cm
        Termék tömege
        1,139 kg
        Csomagolás hossza
        11 cm
        Csomagolás szélessége
        21,2 cm
        Csomagolás magassága
        20,9 cm
        Csomagolás tömege
        1,46 kg

      • Tartósság

        Tok
        100% újrahasznosított tartalom
        Felhasználói kézikönyv
        100% újrahasznosított papírból

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

