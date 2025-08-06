Nagy teljesítményű mixer muffinok és sütemények mindennapos készítéséhez.
A Philips mixer segítségével ízletes, habos süteményeket és kenyeret készíthet a családjának. A tölcsér alakú habverőnek köszönhetően rövidebb a habverési idő és simább a tortatészta. Nagy teljesítményű 400 wattos motor a legsűrűbb tésztával is könnyedén elbánik.
Nagy teljesítményű mixer muffinok és sütemények mindennapos készítéséhez. Az Ön nélkülözhetetlen konyhai eszköze. 400 wattos motor teljesítmény 5 sebességfokozat + turbó mód bármilyen tésztához 25%-kal gyorsabb a hagyományos habverőkhöz képest Mosogatógépben tisztítható alkatrészek A 400 W-os motorteljesítmény a legsűrűbb tésztákhoz is megfelelő
A 400 W-os teljesítményű motor a legnehezebben feldolgozható tésztákkal is könnyedén megbirkózik.
5 sebességfokozat és Turbó mód a jobb teljesítmény érdekében
A számos sebességfokozatnak köszönhetően a keverés tökéletesen szabályozható, míg a Turbó mód segítségével bármilyen tésztát könnyedén elkészíthet.
Habverők és dagasztófejek
A speciális kiegészítőkkel bármilyen süteményt elkészíthet. A dagasztóhoroggal otthon is megsütheti saját kenyerét, míg a tölcsér alakú habverővel bármilyen süteménytésztát elkészíthet.
A tölcsér alakú habverő 25%-kal gyorsabb, mint a hagyományos habverők
Az egyedülálló, tölcsér alakú habverő biztosítja a levegő maximális bekeverését, ami hozzájárul a habkönnyű állaghoz és a sima tésztához
Egyszerű felszerelés
A habverőket úgy alakították ki, hogy az egyik végük eltérő mintázatú, így intuitív módon, könnyen felszerelhetők.
Praktikus kioldógomb a habverőkhöz
A habverőket és a dagasztóhorgokat egy egyszerű gombnyomással kioldhatja.
Nélkülözhetetlen konyhai eszközei
Fedezze fel a többi nélkülözhetetlen konyhai eszközünket, és állítsa össze saját konyhai szettjét azonos kialakítással, amely hosszú távon megbízható teljesítményt nyújt.
2 éves garancia
És extra biztosítékként a mixerhez 2 év garancia jár.
Általános műszaki adatok
Elsődleges anyag
Műanyag Másodlagos anyag
Fém Előre programozott beállítások
Nem Funkciók
Habverés, dagasztás Termék típusa
Kézi mixer Felület
Forgatható gomb Kábel hossza
1,2 Vezetéktárolás
Igen Időzítő
Nem Beépített be-/kikapcsoló
Igen Állítható hőfokszabályozó
Nem Üzemi fény
Nem Mosogatógépben mosható alkatrészek
Nem Penge anyaga
Rozsdamentes acél Fordulat per perc (ford./perc)
1150 BPA-mentes
Igen Pulzáló funkció
Nem Leválasztható pengék
Igen Jégaprításra alkalmas
Nem Forró alapanyagok turmixolására alkalmas
Nem Receptgyűjtemény
Nem Hallható zajszint (normál)
Lc = 86 dB (A) Jótállás
2 Szárazeledellel kompatibilis
Nem Öntisztító funkció
Nem
Műszaki adatok
Tápellátás
400 W Feszültség
230 V Frekvencia
50 Hz Darabszám a csomagolásban
1 Akkumulátoros termék
Nem Energiahatékonysági besorolás
Nem
Kompatibilitás
Mellékelt tartozékok 1
Dupla habverő Mellékelt tartozékok 2
Dagasztókar Külön megvásárolható tartozékok – 1
DFU Külön megvásárolható tartozékok – 2
Garanciajegy
Biztonsági funkció
Biztonsági tanúsítvány
Igen
Tömeg és méretek
Termék hossza
9 cm Termék szélessége
19,4 cm Termék magassága
31,9 cm Termék tömege
1,139 kg Csomagolás hossza
11 cm Csomagolás szélessége
21,2 cm Csomagolás magassága
20,9 cm Csomagolás tömege
1,46 kg
Tartósság
Tok
100% újrahasznosított tartalom Felhasználói kézikönyv
100% újrahasznosított papírból
Származási hely
Gyártás helye
Kína
