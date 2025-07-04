A termék nagyon szép, minőségi hatása van. Különösen tetszik az érintőképernyős panel és a gép színei, szinte minden konyhába passzol. :) Turmixként kiválóan funkcionál, valamint a juice funkciója is szuper, főleg a szűrt leveket nagyon jól készíti (kedvencem: almával, zellerrel és naranccsal). Elsőre bonyolultnak tűnik a használata, de már második alkalommal magától értetődő. Ezenkívül rengeteg opciója van a gépnek és több sebesség is, így tényleg olyan ételt/italt lehet készíteni, amilyet elképzeltünk.