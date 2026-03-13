Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.
2 év jótállás.
-15% az első vásárlásra
30 napos visszaküldési garancia
Ételkészítés
Összes sorozat
Viva Collection Kompakt konyhai robotgép
Gyártás megszűnt
Támogatás
HR7530/10
Ugrás az üzlethez
Jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot
Azonnal hozzáférést élvezhet kézikönyvekhez, személyre szabott támogatáshoz és sok minden máshoz. Ráadásul gyors és könnyű.
EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Viva Collection Compact Food Processor
TÁROLÓTÁLCA, szürke
EDÉNYEGYSÉG, FEKETE
HASÁBBURGONYA-TÁRCSA
EDÉNYFEDÉL, FEKETE
EDÉNYFEDÉL, FEHÉR
EDÉNYEGYSÉG, FEHÉR
CITRUSPRÉS KÚP
CITRUSPRÉS SZŰRŐ
Daráló
POHÁRFEDÉL, FEKETE
Késegység
I. tömítőgyűrű
Betöltő
Aprítókések
Turmixkehely
KEHELYFEDÉL
Konyhai robotgép eszköztartója
Elegyítő TÁRCSA
Reszelő- és szeletelőtárcsa
Dagasztókar
Mérőpohár
Philips elérhetőségek
Örömmel segítünk Önnek ebben