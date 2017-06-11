2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
Az új Philips konyhagép verhetetlen teljesítményt és sokoldalúságot és hihetetlenül egyszerű használatot nyújt.
900 W-os
7 sebességfokozat és impulzuskapcsoló
Egyszerű 6-az-1-ben készülék
Nagy teljesítményű 900 W-os motor az egyenletes, verhetetlen eredmények érdekében.
A Planetáris keverés funkció lehetővé teszi, hogy a dagasztó, a keverő és habverő eszközök egyedi előre-hátra mozgást végezzenek az egyszerű körmozgás helyett, így az edény minden sarkát elérik, s ezáltal egyenletesen, alaposan összekeverik a hozzávalókat.
A nagy méretű, robusztus, 4 literes fém edénnyel kényelmesen dagaszthat akár 1300 g tésztát, így egy menetben elkészíthet akár 4 db 12"-es pizzát vagy 2 db kenyeret. A fém fogantyú megkönnyíti a hordozást és az öntést, míg a kifröccsenésgátló fedél megakadályozza a keverék kifröccsenését használat közben.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
pamina
11/06/2017
Česká republika
Ellenőrzött vevő
splňuje očekávání
Pokud bych dopředu věděla, že nepůjdou dokoupit přídavná zařízení, volila bych jinou řadu ( lis, mlýnek apod. )
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
plášule
12/05/2015
Česká republika
Jsem velmi spokojená s výrobkem ,prozatím jsem nepřišla na žádný problém.
doporučuji všem ,kteří potřebují do své své domácnosti ,velkého pomocníka ,ušetří ručičky a hlavně čas!!!!velká spokojenost
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Małgorzata19
01/07/2017
Polska
Ellenőrzött vevő
Doskonały i wszechstronny produkt.
Produkt bardzo przydatny w kuchni.Łatwy w obsłudze i elegancki w wystroju kuchennym. Ciasto przygotowuję w 15min.- przed zakupem 45min. Pieczenie stało się cotygodniowym rytuałem :) Zakup produktu okazał się doskonałą decyzją.Wzbudził zainteresowanie wśród znajomych.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny