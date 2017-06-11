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  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná
  • Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná

Gyártás megszűnt

Avance CollectionKonyhagép

HR7951/00

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná

Az új Philips konyhagép verhetetlen teljesítményt és sokoldalúságot és hihetetlenül egyszerű használatot nyújt.

Összes előny megtekintése

Sütemények, kenyér, pizza, apró sütemények, turmixok, levesek stb.

Tökéletes eredmények, könnyebben, mint gondolná

  • 900 W-os

  • 7 sebességfokozat és impulzuskapcsoló

  • Egyszerű 6-az-1-ben készülék

Nagy teljesítményű 900 W-os motor az egyenletes, verhetetlen eredmények érdekében

Nagy teljesítményű 900 W-os motor az egyenletes, verhetetlen eredmények érdekében

Nagy teljesítményű 900 W-os motor az egyenletes, verhetetlen eredmények érdekében.

Planetáris keverés a hozzávalók alapos összekeverése érdekében

Planetáris keverés a hozzávalók alapos összekeverése érdekében

A Planetáris keverés funkció lehetővé teszi, hogy a dagasztó, a keverő és habverő eszközök egyedi előre-hátra mozgást végezzenek az egyszerű körmozgás helyett, így az edény minden sarkát elérik, s ezáltal egyenletesen, alaposan összekeverik a hozzávalókat.

4 literes fém edény akár 1300 g tésztához

4 literes fém edény akár 1300 g tésztához

A nagy méretű, robusztus, 4 literes fém edénnyel kényelmesen dagaszthat akár 1300 g tésztát, így egy menetben elkészíthet akár 4 db 12"-es pizzát vagy 2 db kenyeret. A fém fogantyú megkönnyíti a hordozást és az öntést, míg a kifröccsenésgátló fedél megakadályozza a keverék kifröccsenését használat közben.

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Értékelések

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5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

11/06/2017

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

splňuje očekávání

Pokud bych dopředu věděla, že nepůjdou dokoupit přídavná zařízení, volila bych jinou řadu ( lis, mlýnek apod. )

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

12/05/2015

Česká republika

Česká republika

Jsem velmi spokojená s výrobkem ,prozatím jsem nepřišla na žádný problém.

doporučuji všem ,kteří potřebují do své své domácnosti ,velkého pomocníka ,ušetří ručičky a hlavně čas!!!!velká spokojenost

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

01/07/2017

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Doskonały i wszechstronny produkt.

Produkt bardzo przydatny w kuchni.Łatwy w obsłudze i elegancki w wystroju kuchennym. Ciasto przygotowuję w 15min.- przed zakupem 45min. Pieczenie stało się cotygodniowym rytuałem :) Zakup produktu okazał się doskonałą decyzją.Wzbudził zainteresowanie wśród znajomych.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.