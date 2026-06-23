2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása
2 intenzitási szint
Egyszerű bevezető
SmartTimer és QuadPacer
14 napos akkumulátor-élettartam
Ez az elektromos fogkefe InterCare fogkefefejjel rendelkezik. Az extra hosszú sörték több lepedéket távolítanak el a fogak közül és a nehezen elérhető helyekről.
A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és 31 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action támogatja a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.
Élvezze a kellemes tisztítást a 2 intenzitási beállításnak köszönhetően. Válasszon a Közepes és Alacsony lehetőségek közül. Akár több frissességet szeretne, akár egy speciális szempontra fókuszálna, megteheti.
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5.0
5-ből
44
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Terova
23/06/2026
Česká republika
A promóció része
Jednoduché používání
S elektrickým kartáčkem Philips Sonicare 2100 jsem velmi spokojená. Používá se jednoduše, dobře padne do ruky a zuby jsou po vyčištění opravdu hladké a čisté. Oproti klasickému kartáčku je rozdíl znatelný už po několika použitích. Oceňuji také dlouhou výdrž baterie a časovač, který pomáhá dodržet doporučenou dobu čištění. Za svou cenu nabízí výborný poměr kvality a výkonu. Kartáček bych určitě doporučila každému, kdo chce zlepšit péči o své zuby.
Előnyök
Snadné používání
Hátrányok
Mohl by být lehčí
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček
Date of Use 2026-06-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček
Date of Use 2026-06-10
Malvína92
21/06/2026
Česká republika
A promóció része
Méně zubního kamene od prvního použití
U koupi sonického kartáčku jsem hledala hned několik parametrů, které by měl splňovat. Jako hlavní byla výdrž baterie = tento kartáček nabízí dlouhou výdrž baterie a tak se nestalo, že bych vzala kartáček a byl vybitý. Kvalita čištění zubů - po prvním použití jsem pociťovala menší vrstvu zubního kamene a po opakovaném použití se zubní kámen téměř vytratil. Je lehký, dobře padne do ruky a nastavený časovač s vibračním upozorněním je skvělým doplňkem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček
Date of Use 2026-06-10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček
Date of Use 2026-06-10
NS33
20/06/2026
Česká republika
A promóció része
Výrobek splňuje svá očekávání
Tento kartacek je naprosto dostačujíc, splňuje vše , co kartacek má splňova. Má jeden program a doksze detekovat, kdyz se moc tlačí na zuby. po nějaké době vidím i vysledky na svých zubech, že vypadají líp. Čistí velmi kvalitně a nemohu si stěžovat. Splnuje očekávání.
Előnyök
Je lehounký
Hátrányok
Dlouhá doba nabití
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček
Date of Use 2026-06-07
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček
Date of Use 2026-06-07
egy kézi fogkeféhez képest