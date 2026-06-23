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Összes sorozat

  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

Pénzvisszafizetési garancia

Philips Sonicare 2100Elektromos fogkefe

HX4021/02

5
| (44) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fekete
Tengerkék
Világosrózsaszín
Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
Váltson könnyedén elektromos fogkefével való fogmosásra az alapvető fontosságú Philips Sonicare 2000 Series készülékkel, amellyel a kézi fogkefékhez képest akár 3-szor több lepedéket távolíthat el.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Akár 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása*

Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

  • 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása

  • 2 intenzitási szint

  • Egyszerű bevezető

  • SmartTimer és QuadPacer

  • 14 napos akkumulátor-élettartam

Akár 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása*

Akár 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása*

Ez az elektromos fogkefe InterCare fogkefefejjel rendelkezik. Az extra hosszú sörték több lepedéket távolítanak el a fogak közül és a nehezen elérhető helyekről.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és 31 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action támogatja a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.

Válassza ki az ideális tisztítási élményt

Válassza ki az ideális tisztítási élményt

Élvezze a kellemes tisztítást a 2 intenzitási beállításnak köszönhetően. Válasszon a Közepes és Alacsony lehetőségek közül. Akár több frissességet szeretne, akár egy speciális szempontra fókuszálna, megteheti.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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5.0

5-ből

44

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
4
3
2
1

Terova

23/06/2026

Česká republika

A promóció része

Jednoduché používání

S elektrickým kartáčkem Philips Sonicare 2100 jsem velmi spokojená. Používá se jednoduše, dobře padne do ruky a zuby jsou po vyčištění opravdu hladké a čisté. Oproti klasickému kartáčku je rozdíl znatelný už po několika použitích. Oceňuji také dlouhou výdrž baterie a časovač, který pomáhá dodržet doporučenou dobu čištění. Za svou cenu nabízí výborný poměr kvality a výkonu. Kartáček bych určitě doporučila každému, kdo chce zlepšit péči o své zuby.

Előnyök

Snadné používání

Hátrányok

Mohl by být lehčí

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček

Date of Use 2026-06-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček

Date of Use 2026-06-10

Malvína92

21/06/2026

Česká republika

A promóció része

Méně zubního kamene od prvního použití

U koupi sonického kartáčku jsem hledala hned několik parametrů, které by měl splňovat. Jako hlavní byla výdrž baterie = tento kartáček nabízí dlouhou výdrž baterie a tak se nestalo, že bych vzala kartáček a byl vybitý. Kvalita čištění zubů - po prvním použití jsem pociťovala menší vrstvu zubního kamene a po opakovaném použití se zubní kámen téměř vytratil. Je lehký, dobře padne do ruky a nastavený časovač s vibračním upozorněním je skvělým doplňkem.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček

Date of Use 2026-06-10

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček

Date of Use 2026-06-10

NS33

20/06/2026

Česká republika

A promóció része

Výrobek splňuje svá očekávání

Tento kartacek je naprosto dostačujíc, splňuje vše , co kartacek má splňova. Má jeden program a doksze detekovat, kdyz se moc tlačí na zuby. po nějaké době vidím i vysledky na svých zubech, že vypadají líp. Čistí velmi kvalitně a nemohu si stěžovat. Splnuje očekávání.

Előnyök

Je lehounký

Hátrányok

Dlouhá doba nabití

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček

Date of Use 2026-06-07

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/02 Nabíjecí zubní kartáček

Date of Use 2026-06-07

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. egy kézi fogkeféhez képest