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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 30% kedvezmény
16
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Napok
08
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Órák
11
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Percek
25
mp
Másodpercek
Kiterjesztett garancia
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása
2 intenzitási szint
Egyszerű bevezető
SmartTimer és QuadPacer
14 napos akkumulátor-élettartam
Ez az elektromos fogkefe InterCare fogkefefejjel rendelkezik. Az extra hosszú sörték több lepedéket távolítanak el a fogak közül és a nehezen elérhető helyekről.
A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és 31 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action támogatja a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.
Élvezze a kellemes tisztítást a 2 intenzitási beállításnak köszönhetően. Válasszon a Közepes és Alacsony lehetőségek közül. Akár több frissességet szeretne, akár egy speciális szempontra fókuszálna, megteheti.
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5.0
5-ből
38
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Natali26
10/06/2026
Україна
Ellenőrzött vevő
Супер щітка
Ez az értékelés a következőhöz készült: Звукова зубна щітка HX4022/04 серії 2100
Ez az értékelés a következőhöz készült: Звукова зубна щітка HX4022/04 серії 2100
Martusiowata123
31/05/2026
Polska
A promóció része
Efekt wow na zębach!
Jestem zadowolona z zakupu, moja pierwsza szczoteczka soniczna i nie spodziewałam się takiego efektu wow, moje zęby są takie gładkie po niej, czuje, że bardzo dobrze domywa zęby i przy tym jest bardzo delikatna.
Előnyök
Delikatna, lekka, dobrze domywa
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Martusiowata123
31/05/2026
Polska
A promóció része
Szczoteczka idealna na start!
Jestem zadowolona z produktu, jest to moja pierwsza szczoteczka soniczna i mimo moich obaw, jest bardzo delikatna i dodatkowo posiada tryb easy start, który jest idealny dla osób, które zaczynają swoją przygodę z szczoteczką soniczną.
Előnyök
Tryb easy start, lekka, delikatna, bateria bardzo długo trzyma
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów
egy kézi fogkeféhez képest