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25

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  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

Pénzvisszafizetési garancia

Philips Sonicare 2100Elektromos fogkefe

HX4021/03

5
| (38) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Fehér
Fekete
Tengerkék
Világosrózsaszín
Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
Váltson könnyedén elektromos fogkefével való fogmosásra az alapvető fontosságú Philips Sonicare 2000 Series készülékkel, amellyel a kézi fogkefékhez képest akár 3-szor több lepedéket távolíthat el.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Akár 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása*

Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

  • 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása

  • 2 intenzitási szint

  • Egyszerű bevezető

  • SmartTimer és QuadPacer

  • 14 napos akkumulátor-élettartam

Akár 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása*

Akár 3-szor több lepedék kíméletes eltávolítása*

Ez az elektromos fogkefe InterCare fogkefefejjel rendelkezik. Az extra hosszú sörték több lepedéket távolítanak el a fogak közül és a nehezen elérhető helyekről.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és 31 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action támogatja a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.

Válassza ki az ideális tisztítási élményt

Válassza ki az ideális tisztítási élményt

Élvezze a kellemes tisztítást a 2 intenzitási beállításnak köszönhetően. Válasszon a Közepes és Alacsony lehetőségek közül. Akár több frissességet szeretne, akár egy speciális szempontra fókuszálna, megteheti.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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5.0

5-ből

38

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
4
3
2
1

Natali26

10/06/2026

Україна

Ellenőrzött vevő

Супер щітка

Ez az értékelés a következőhöz készült: Звукова зубна щітка HX4022/04 серії 2100

Ez az értékelés a következőhöz készült: Звукова зубна щітка HX4022/04 серії 2100

Martusiowata123

31/05/2026

Polska

A promóció része

Efekt wow na zębach!

Jestem zadowolona z zakupu, moja pierwsza szczoteczka soniczna i nie spodziewałam się takiego efektu wow, moje zęby są takie gładkie po niej, czuje, że bardzo dobrze domywa zęby i przy tym jest bardzo delikatna.

Előnyök

Delikatna, lekka, dobrze domywa

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4021/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Martusiowata123

31/05/2026

Polska

A promóció része

Szczoteczka idealna na start!

Jestem zadowolona z produktu, jest to moja pierwsza szczoteczka soniczna i mimo moich obaw, jest bardzo delikatna i dodatkowo posiada tryb easy start, który jest idealny dla osób, które zaczynają swoją przygodę z szczoteczką soniczną.

Előnyök

Tryb easy start, lekka, delikatna, bateria bardzo długo trzyma

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2100 HX4022/01 Ładowana szczoteczka do zębów

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. egy kézi fogkeféhez képest