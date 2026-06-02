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Összes sorozat

  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
  • Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

Pénzvisszafizetési garancia

Philips Sonicare 3100Elektromos fogkefe

HX4033/21

4.9
| (71) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket

Elérhető

Erdőzöld
Fekete
White
Üde lila
Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében
Váltson könnyedén elektromos fogkefével való fogmosásra az alapvető fontosságú Philips Sonicare 3000 Series készülékkel, amellyel a kézi fogkefékhez képest akár 5-ször több lepedéket távolíthat el.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

MFE logo transparent v2

A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával

Akár 5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása*

Alapvető gondoskodás az egészséges fogak és íny érdekében

  • 5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása

  • Nyomásérzékelő

  • 3 intenzitási szint

  • Egyszerű bevezető

  • SmartTimer és QuadPacer

Akár 5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása*

Akár 5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása*

Ez az elektromos fogkefe W fogkefefejjel rendelkezik. A sűrűn elhelyezkedő sörtéknek köszönhetően akár 5-ször több lepedéket távolít el*, miközben az egész szájnak üdítő tisztaságot biztosít.

Sonicare Fluid Action

Sonicare Fluid Action

A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és 31 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action támogatja a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.

A nyomásérzékelőnk elősegíti a fogíny védelmét

A nyomásérzékelőnk elősegíti a fogíny védelmét

Gyakran előfordul, hogy túl erősen mosunk fogat, ezért ez a Philips Sonicare fogkefe érintéses visszajelzést alkalmazó nyomásérzékelővel rendelkezik, amely észleli a túlzott nyomást. Ha túl erősen mosunk fogat, a fogkefe gyengéd rezgésekkel emlékeztet, hogy enyhítsük a nyomást, így az íny védve marad.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ismerje meg a termékértékeléseket

4.9

5-ből

71

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

5
4
3
2
1

Simonka-v

02/06/2026

Česká republika

A promóció része

Ellenőrzött vevő

Jednoduché použití

Musím říct, že používání sonickeho kartáčku je naprosto jednoduché a efektivní. Jsem moc ráda, ze jsem si ho pořídila. Kartáček je lehky a zuby po něm jsou čistčí a zářivější. Za me jeden z nejlepších kartáčku.

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4033/27 Nabíjecí zubní kartáček

Date of Use 2026-04-15

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4033/27 Nabíjecí zubní kartáček

Date of Use 2026-04-15

JaPa12

24/03/2026

Česká republika

Krásně lesklé zuby

Výdrž baterie mě mile překvapila. Od prvního použití jsem kartáček ještě ani jednou nemusela dobíjet. Po vyčištění zubů je navíc pocit v ústech opravdu příjemný a zuby jsou krásně lesklé, což z toho dělá skvělý zážitek. Ze začátku to ale bylo trochu nezvyklé, hlavně první čištění, protože na tak malý kartáček mi přišla jeho síla dost intenzivní.

Előnyök

výdrž baterie, lesklé zuby

Hátrányok

nenašla jsem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4032/21 Nabíjecí zubní kartáček

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4032/21 Nabíjecí zubní kartáček

Zubřič

19/03/2026

Česká republika

Proč jsem ho nekoupil driv

S kartáčkem jsem byl opravdu dost spokojen. Byla to moje první zkušenost se sonickým kartáčkem, atak sem byl možná trochu skeptický. Musim ale uznat, ze zuby jsou daleko více hladké a čisté než při čistění klasickým kartáčkem. Libi se mi i design a dlouhá výdrž kartáčku. Doporučil bxch ho všem, kteří přemýšlí nad výměnou klasického kartáčku. Jako bonus mám zuby i bělejší.

Előnyök

Čisté a bílé zuby

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4032/21 Nabíjecí zubní kartáček

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4032/21 Nabíjecí zubní kartáček

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. egy kézi fogkeféhez képest