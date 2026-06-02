2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
A Magyar Fogorvosok Egyesületének ajánlásával
5-ször több lepedék kíméletes eltávolítása
Nyomásérzékelő
3 intenzitási szint
Egyszerű bevezető
SmartTimer és QuadPacer
Ez az elektromos fogkefe W fogkefefejjel rendelkezik. A sűrűn elhelyezkedő sörtéknek köszönhetően akár 5-ször több lepedéket távolít el*, miközben az egész szájnak üdítő tisztaságot biztosít.
A Philips Sonicare fogkefék kíméletesen, mégis hatékonyan tisztítanak, és 31 000 sörtemozdulattal gondoskodnak a fogakról és az ínyről. A Sonicare Fluid Action támogatja a sörtéket fogmosás közben azáltal, hogy a folyadékot mélyen a fogak közé juttatja a fogíny mentén.
Gyakran előfordul, hogy túl erősen mosunk fogat, ezért ez a Philips Sonicare fogkefe érintéses visszajelzést alkalmazó nyomásérzékelővel rendelkezik, amely észleli a túlzott nyomást. Ha túl erősen mosunk fogat, a fogkefe gyengéd rezgésekkel emlékeztet, hogy enyhítsük a nyomást, így az íny védve marad.
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4.9
5-ből
71
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Simonka-v
02/06/2026
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Jednoduché použití
Musím říct, že používání sonickeho kartáčku je naprosto jednoduché a efektivní. Jsem moc ráda, ze jsem si ho pořídila. Kartáček je lehky a zuby po něm jsou čistčí a zářivější. Za me jeden z nejlepších kartáčku.
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4033/27 Nabíjecí zubní kartáček
Date of Use 2026-04-15
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4033/27 Nabíjecí zubní kartáček
Date of Use 2026-04-15
JaPa12
24/03/2026
Česká republika
Krásně lesklé zuby
Výdrž baterie mě mile překvapila. Od prvního použití jsem kartáček ještě ani jednou nemusela dobíjet. Po vyčištění zubů je navíc pocit v ústech opravdu příjemný a zuby jsou krásně lesklé, což z toho dělá skvělý zážitek. Ze začátku to ale bylo trochu nezvyklé, hlavně první čištění, protože na tak malý kartáček mi přišla jeho síla dost intenzivní.
Előnyök
výdrž baterie, lesklé zuby
Hátrányok
nenašla jsem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4032/21 Nabíjecí zubní kartáček
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4032/21 Nabíjecí zubní kartáček
Zubřič
19/03/2026
Česká republika
Proč jsem ho nekoupil driv
S kartáčkem jsem byl opravdu dost spokojen. Byla to moje první zkušenost se sonickým kartáčkem, atak sem byl možná trochu skeptický. Musim ale uznat, ze zuby jsou daleko více hladké a čisté než při čistění klasickým kartáčkem. Libi se mi i design a dlouhá výdrž kartáčku. Doporučil bxch ho všem, kteří přemýšlí nad výměnou klasického kartáčku. Jako bonus mám zuby i bělejší.
Előnyök
Čisté a bílé zuby
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4032/21 Nabíjecí zubní kartáček
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3100 HX4032/21 Nabíjecí zubní kartáček
egy kézi fogkeféhez képest