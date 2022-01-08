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Összes sorozat

  • Különösen érzékeny tisztítás és kényelem.
  • Különösen érzékeny tisztítás és kényelem.
  • Különösen érzékeny tisztítás és kényelem.
  • Különösen érzékeny tisztítás és kényelem.
  • Különösen érzékeny tisztítás és kényelem.
  • Különösen érzékeny tisztítás és kényelem.

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare S SensitiveStandard Sonic fogkefefej

HX6052/07

4.8
| (102) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Különösen érzékeny tisztítás és kényelem.
A Philips Sonicare S Sensitive fogkefefej tökéletes megoldás a fájó, érzékeny fogak és íny számára. Hatékony tisztítást biztosít, miközben kíméli a fogínyt.
Összes előny megtekintése
Kompatibilis termékek
ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680B

HX6800/87

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680A

HX6807/24

DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Újratölthető fogkefe

HX992W

HX9917/88

DiamondClean Smart 9400

DiamondClean Smart 9400
Újratölthető fogkefe

HX992B

HX9917/89

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Szónikus elektromos fogkefe

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Szónikus elektromos fogkefe

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe dupla csomag

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680E

HX6801/04

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Szónikus elektromos fogkefe

HX680J

HX6806/04

Kiemelkedően hatékony tisztítás az érzékeny fogak és íny számára

Különösen érzékeny tisztítás és kényelem.

  • 2 db-os

  • Normál méretű

  • Rápattintható

  • Érzékeny fogakhoz és ínyhez

Több lepedéket távolít el, mint egy manuális fogkefe

Több lepedéket távolít el, mint egy manuális fogkefe

A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték klinikailag igazoltan több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe.

Az innovatív kialakítású sörték gyengéden távolítják el a lepedéket

Az innovatív kialakítású sörték gyengéden távolítják el a lepedéket

A Philips Sonicare Sensitive kefefej extra puha sörtékkel rendelkezik a gyengéd és hatékony tisztítás érdekében. A kontúros sörték pedig igazodnak fogai formájához, így különösen érzékeny fogmosásban lehet része. Kisebb, kompakt méretben is kapható precíziós tisztításhoz.

Rápattintható kialakítás a kefefej egyszerű cseréjéhez

Rápattintható kialakítás a kefefej egyszerű cseréjéhez

Az Ön Sensitive kefefejei tökéletesen illeszkednek minden Philips Sonicare fogkefe markolatára, kivéve a PowerUp Battery és Essence típusokat. A csere és a tisztítás csak egyszerű pattintást igényel.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

102

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

1

08/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A termék szuper. Alaposan tisztít, mégis kíméletes

Érzékeny a fogínyem, ezért fontos volt a kefe lágysága. Ez mind méretileg, mind lágyságra kiváló. Kisgyermekek kivételével mindenkinek ajánlom.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej

09/08/2021

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kíméletesen tisztít

Kellemes puha a sörte, mégis jól tisztít. Kíméletes a fogakhoz és az ínyhez.

Előnyök

Kompatibilis a fogkefémhez

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej

29/09/2019

România

România

Recomand !

Recomand! Perii sunt foarte moi si delicati potrivit persoanelor cu dinti si gingii sensibile, capatul de perie este excelent se fixeaza foarte usor de manerul periutei.

Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.