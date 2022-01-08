2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
HX680B
HX6800/87
HX680A
HX6807/24
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX683J
HX6836/24
HX680J
HX6800/35
HX680E
HX6801/04
HX680J
HX6806/04
2 db-os
Normál méretű
Rápattintható
Érzékeny fogakhoz és ínyhez
A sűrűn elhelyezkedő, kiváló minőségű sörték klinikailag igazoltan több lepedéket távolítanak el, mint egy kézi fogkefe.
A Philips Sonicare Sensitive kefefej extra puha sörtékkel rendelkezik a gyengéd és hatékony tisztítás érdekében. A kontúros sörték pedig igazodnak fogai formájához, így különösen érzékeny fogmosásban lehet része. Kisebb, kompakt méretben is kapható precíziós tisztításhoz.
Az Ön Sensitive kefefejei tökéletesen illeszkednek minden Philips Sonicare fogkefe markolatára, kivéve a PowerUp Battery és Essence típusokat. A csere és a tisztítás csak egyszerű pattintást igényel.
4.8
5-ből
102
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
BePe41
08/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék szuper. Alaposan tisztít, mégis kíméletes
Érzékeny a fogínyem, ezért fontos volt a kefe lágysága. Ez mind méretileg, mind lágyságra kiváló. Kisgyermekek kivételével mindenkinek ajánlom.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej
Réka29
09/08/2021
Magyarország
Ellenőrzött vevő
Kíméletesen tisztít
Kellemes puha a sörte, mégis jól tisztít. Kíméletes a fogakhoz és az ínyhez.
Előnyök
Kompatibilis a fogkefémhez
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6054/07 Standard Sonic fogkefefej
Adriana66
29/09/2019
România
Recomand !
Recomand! Perii sunt foarte moi si delicati potrivit persoanelor cu dinti si gingii sensibile, capatul de perie este excelent se fixeaza foarte usor de manerul periutei.
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică
Ez az értékelés a következőhöz készült: S Sensitive HX6052/07 Capete standard pentru periuţa sonică