TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a termék részleteiről

Gyártás megszűnt

Philips Sonicare FlexCare PlatinumElektromos fogkefe

HX9182/10

4.9

| (37) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Kivételes tisztítás a fogak között

Kilenc egyedülálló fogmosási lehetősége mellett intuitív nyomásérzékelője és speciális fogkefefejes technológiája által a Philips Sonicare FlexCare Platinum kivételesen eredményes a lepedék eltávolítását és a fogíny védelmét illetően.

Összes előny megtekintése

Akár hétszer több lepedéket távolít el a fogak közül*

Kivételes tisztítás a fogak között

  • 3 üzemmód, 3 intenzitási szint

  • 2 fogkefefej

  • Nyomásérzékelővel

  • UV-s fogkefefej-fertőtlenítő

Állítsa be az Önnek megfelelő üzemmódot és intenzitást

Állítsa be az Önnek megfelelő üzemmódot és intenzitást

A FlexCare Platinummal három tisztítási üzemmód (Tisztítás, Fehérítés és Fogínyápolás) és három intenzitási szint (alacsony, közepes és magas) közül választhat, hogy megtalálja a tökéletesen Önhöz illő fogmosási élményt.

Klinikailag bizonyított, hogy már két hét alatt egészségesebb lesz a fogíny

Klinikailag bizonyított, hogy már két hét alatt egészségesebb lesz a fogíny

A fogínyvérzést és fogínygyulladást csökkentő, fókuszált tisztítást lehetővé tevő, egyedülálló Fogínyápolás üzemmódnak köszönhetően a FlexCare Platinum használatától klinikailag bizonyítottan már két hét alatt egészségesebb lesz a fogíny.

Az új InterCare fogkefefejes technológia magas fokú tisztaságot biztosít a fogközökben

Az új InterCare fogkefefejes technológia magas fokú tisztaságot biztosít a fogközökben

Az új InterCare fogkefefej a teljes ínyvonalat és a fogközök mélyét elérő különlegesen hosszú sörtéivel magas fokú tisztítótechnológiájának köszönhetően eltávolítja a lepedéket és ragyogóvá teszi fogait. Emlékeztető sörtéi kékről fehér színűre halványodnak - jelezve, hogy már ideje lecserélni a fogkefefejet.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

37

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló elektromos fogkefe

Nagy jó tisztítóhatás érhető el a többféle program segítségével. Könnyű használat. Hosszú üzemidő. Külön fertőtlenítő a fogkefefejek számára. A csomag utazódobozt is tartalmazott.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

S tímto kartáčkem si čistím zuby již víc jak rok a jsem moc spokojená. Dříve jsem používala klasický elektrický kartáček jiné značky, ale se sonickým mám zuby vyčištěny mnohem lépe.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

30/10/2017

Česká republika

Česká republika

Nejlepší kartáček který jsem si mohla koupit

S kartáčkem jsem nesmírně spokojená. Mám ho už 2,5 roku a neměnila bych. Stále skvěle funguje a krásně čistí zuby. Ze začátku jsem si na to musela zvyknout ale od té doby jsem nepoužila normální kartáček.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A hagyományos kézi fogmosáshoz képest

  2. naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban