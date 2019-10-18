2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kivételes tisztítás a fogak között
Kilenc egyedülálló fogmosási lehetősége mellett intuitív nyomásérzékelője és speciális fogkefefejes technológiája által a Philips Sonicare FlexCare Platinum kivételesen eredményes a lepedék eltávolítását és a fogíny védelmét illetően.
3 üzemmód, 3 intenzitási szint
2 fogkefefej
Nyomásérzékelővel
UV-s fogkefefej-fertőtlenítő
A FlexCare Platinummal három tisztítási üzemmód (Tisztítás, Fehérítés és Fogínyápolás) és három intenzitási szint (alacsony, közepes és magas) közül választhat, hogy megtalálja a tökéletesen Önhöz illő fogmosási élményt.
A fogínyvérzést és fogínygyulladást csökkentő, fókuszált tisztítást lehetővé tevő, egyedülálló Fogínyápolás üzemmódnak köszönhetően a FlexCare Platinum használatától klinikailag bizonyítottan már két hét alatt egészségesebb lesz a fogíny.
Az új InterCare fogkefefej a teljes ínyvonalat és a fogközök mélyét elérő különlegesen hosszú sörtéivel magas fokú tisztítótechnológiájának köszönhetően eltávolítja a lepedéket és ragyogóvá teszi fogait. Emlékeztető sörtéi kékről fehér színűre halványodnak - jelezve, hogy már ideje lecserélni a fogkefefejet.
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4.9
5-ből
37
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Panda68
18/10/2019
Magyarország
Kiváló elektromos fogkefe
Nagy jó tisztítóhatás érhető el a többféle program segítségével. Könnyű használat. Hosszú üzemidő. Külön fertőtlenítő a fogkefefejek számára. A csomag utazódobozt is tartalmazott.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
dadinax73
01/03/2019
Česká republika
Skvělý pomocník
S tímto kartáčkem si čistím zuby již víc jak rok a jsem moc spokojená. Dříve jsem používala klasický elektrický kartáček jiné značky, ale se sonickým mám zuby vyčištěny mnohem lépe.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
domisacek
30/10/2017
Česká republika
Nejlepší kartáček který jsem si mohla koupit
S kartáčkem jsem nesmírně spokojená. Mám ho už 2,5 roku a neměnila bych. Stále skvěle funguje a krásně čistí zuby. Ze začátku jsem si na to musela zvyknout ale od té doby jsem nepoužila normální kartáček.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
A hagyományos kézi fogmosáshoz képest
naponta kétszeri, két perces fogmosást alapul véve, tisztítási üzemmódban