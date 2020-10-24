2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Támogatás
HX9182/10
Gyártás megszűnt
Hogyan működik a fogmosási útmutató a Sonicare alkalmazásban?
Mely országokban áll rendelkezésre a Sonicare alkalmazás?
Mit jeleznek az akkumulátor töltöttségjelző fényei a Sonicare fogkefén?
Miért van rés a fogkefefej és a markolat között?
Hogyan tölthetem a Sonicare fogkefémet?
Használhatom a Sonicare töltőmet más fogkefékhez?
Hogyan engedélyezhetem vagy tilthatom le a nyomásérzékelőt a Sonicare fogkefémen?
Hogyan módosíthatom Sonicare fogkefém intenzitásának beállításait?
Milyen fogmosási üzemmódok állnak rendelkezésre a Sonicare fogkeféhez?
Hogyan regisztrálhatom a Sonicare fogkefét?
Hogyan működik a nyomásérzékelő visszajelzése a Sonicare fogkefémen?
Hogyan tisztítsam Philips Sonicare fogkefémet?
Hogyan csatlakoztathatom a fogkefém a Sonicare alkalmazáshoz?