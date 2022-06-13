2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Pro+ zajszűrés
Természetes, kiegyensúlyozott hangzás
Prémium kialakítás bőrből
38 órányi lejátszási idő
A hangzástól az anyagokig ez a fület körülölelő, zárt kialakítású, vezeték nélküli fejhallgató úgy van megalkotva, hogy teljesen bevonjon a zenébe. Legyen a fejed bármilyen méretű vagy formájú, a puha, memóriahabos fülpárna szorosan illeszkedik, és a zenelejátszás szünetel, ha leveszed a fejhallgatót.
A Hi-Res Audio tanúsítvánnyal ellátott fejhallgató tökéletesen hangolt meghajtói megnyerően kiegyensúlyozott hangzást biztosítanak, függetlenül attól, hogy az ANC be van-e kapcsolva vagy sem. A basszus feszes és hatásos anélkül, hogy túl sok lenne. A középtartományú frekvenciák gazdagok és letisztultak. A magas frekvenciák ragyogóan részletgazdagok.
Alkalmazd a megfelelő hangerőt – bárhol is vagy. Az adaptív zajszűrés egy külső mikrofon és egy belső mikrofon segítségével kiszűri a nem kívánt hangokat, így szabadon elmerülhetsz a zenében. Az Awareness üzemmód lehetővé teszi, hogy ismét a világra figyelj, ha arra van szükség.
Díjak
3.5
5-ből
35
Értékelések
Superstar 9
13/06/2022
Magyarország
a legjobb és legkényelmesebb
fantasztikus hangzás, actve noise cancelling, vezeték nélküli megakényelem és szabadság
Előnyök
minőség hangzás kényelem
Hátrányok
ára
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
hgabi
26/04/2022
Magyarország
Tökéletes
Szép hangzás, hosszú üzemidő, jól kezelhető. Nem bántam meg.
Előnyök
Minden ami egy fejhalgatóhoz kell.
Hátrányok
Nem tudok.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
YOSf
11/04/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék.
A termék tetszik, szolgáltatási kiválóak. Az applikáció viszont frissítés után már nem működik.
Előnyök
Tudás, kényelem és az ár-érték arány
Hátrányok
Ilyen nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Fidelio L3 Fület körülölelő, vezeték nélküli fejhallgató
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Az akkumulátor üzemideje tájékoztató jellegű, és az alkalmazás körülményeitől függően változhat.