2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Fidelio
Fekete
In-line mikrofon pick up gombbal és hordtáskával
Az oxigénmentes, szövetbevonatú kábel kiváló minőségű jelet biztosít
Prémium minőségű anyagok: alumínium és finom bőr
4.5
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Jacek25
11/05/2016
Polska
Maestria dźwięku
Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: M1 on ear headband headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: M1 on ear headband headphones
VilhelmsM
04/06/2015
Latvija
Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu
Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: M1 on ear headband headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: M1 on ear headband headphones