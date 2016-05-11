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  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
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  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
  • Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
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Gyártás megszűnt

Philips Fideliofülre illeszkedő, fejpántos fejhallgató

M1/00

4.5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.
A Philips Fidelio M1 a legkiválóbb hangzást és a kényelmet ötvözi, hogy Önnek valósághű zenei élményben lehessen része útközben. Szakértőink által kifejlesztett különleges zajszigetelés, könnyű és mégis strapabíró kivitel - így valódi nagy felbontású hangot élvezhet, bármerre is jár.
Összes előny megtekintése

Prémium minőségű Hi-Fi. Akárhol is jár.

  • Fidelio

  • Fekete

In-line mikrofon pick up gombbal és hordtáskával

In-line mikrofon pick up gombbal és hordtáskával

In-line mikrofon pick up gombbal és hordtáskával

Az oxigénmentes, szövetbevonatú kábel kiváló minőségű jelet biztosít

Az oxigénmentes, szövetbevonatú kábel kiváló minőségű jelet biztosít

Prémium minőségű anyagok: alumínium és finom bőr

Prémium minőségű anyagok: alumínium és finom bőr

Prémium minőségű anyagok: alumínium és finom bőr

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.5

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

11/05/2016

Polska

Polska

Maestria dźwięku

Świetne słuchawki, które nie mają w sumie porządnego designu, jednak posiadają to do czego zostały stworzone - głębię i szeroki zakres dźwięku!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: M1 on ear headband headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: M1 on ear headband headphones

04/06/2015

Latvija

Latvija

Lieliska dizaina austiņas ar labu skaņu

Austiņas ir ērtas, stabilas konstrukcijas; dizains ir ļoti pievilcīgs. Ērta vadā iebūvētā pults. Skaņas kvalitāte ir ļoti laba, bet īpaši nepārsteidz.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: M1 on ear headband headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: M1 on ear headband headphones

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.