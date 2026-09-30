2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MC147/12
A hangzás bűvöletében
Kivételes hang egy meglepően kompakt kialakítású készülékből. A Philips Classic mikro zenei rendszer megnöveli életterét, és gazdagabbá teszi zenehallgatási élményét. A dinamikus basszusok az egész helyiséget betöltik.
kazetta
A rendszer RMS összteljesítménye 4 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőből a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.
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