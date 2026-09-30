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Gyártás megszűnt

Classic mikro hangrendszer

MC147/12

A hangzás bűvöletében

Kivételes hang egy meglepően kompakt kialakítású készülékből. A Philips Classic mikro zenei rendszer megnöveli életterét, és gazdagabbá teszi zenehallgatási élményét. A dinamikus basszusok az egész helyiséget betöltik.

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Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bűvöletében

  • kazetta

4 W RMS kimeneti összteljesítmény

4 W RMS kimeneti összteljesítmény

A rendszer RMS összteljesítménye 4 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőből a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Ébresztő és elalváskapcsoló funkciók

Több ébresztőóra rendelkezik különböző ébresztési lehetőségekkel. Ezzel a Philips órás rádióval lehetősége van a rádiós, vagy a hagyományos hangjelzéses ébresztés között választani. Az elalváskapcsoló lehetővé teszi, hogy beprogramozhassa a beállított zene kívánt lejátszási idejét, mielőtt Ön elaludna. Ez a rádiós óra minden kívánságát teljesíti: ha kívánja, reggelente egy állandó hangjelzésre ébredhet, míg esténként kedvenc zenéjére aludhat el.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.