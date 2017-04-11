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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
MCD908/12
Hi-Fi hangzás kompakt méretben
Az elegáns és kompakt kivitelű, Hi-Fi csövekkel ellátott Philips DVD MCD908 mikro mozirendszer a síkképernyős televíziók ideális kiegészítője. Otthonát igazi szórakoztató központtá alakíthatja, ahol kiváló minőségű hangzást élvezhet, filmjeit és JPEG-képeit pedig nagy felbontásban tekintheti meg.
Heritage Audio
A beépített Hi-Fi csövek csak a prémium audiofil rendszereknél szokásos hangminőséget nyújtják. Az analóg csövek a fülnek kellemes hangdinamikát garantálnak alacsony torzítás mellett, így Ön tiszta, pontos, meleg és élethű hangminőséget élvezhet.
A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.
A neodímium szalagos monopólus magassugárzó olyan magassugárzó, amely dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan fejlett audiorendszerekben használatos, hogy az eredetit kitűnően megközelítő hangot állítsanak elő. A hagyományos tölcséres és dóm magassugárzók az irányított sugárzású lengőtekercs elvén működnek, míg a monopólus neodímium szalagos magassugárzók magas frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum szélességét a magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a kompakt audiorendszerekben is széles, kristálytiszta és természetes hangot állít elő.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
3.7
5-ből
3
Értékelések
iNorb666
11/04/2017
Polska
polecam
Dla mnie petarda w tym segmencie, doskonały dźwięk, doskonały wygląd, no i te lampy. Szczerze polecam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Bogdan66
04/10/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Polecam wszystkim
Wspaniały dźwięk, cudowny wygląd, po prostu perfect
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
makkk
20/05/2021
Polska
wadliwy napęd - zimne luty - awaryjny
przy tak wysokiej cenie wykonanie i komponenty fatalne - napęd CD przestał się otwierać - zimne luty - brzęczenie i głuchnące głośniki - kolejna napraw kolejne pieniądze - nie polecam
Előnyök
jak działał - niezły dźwięk
Hátrányok
awaryjny
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Használat dátuma 2019-05-20
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD
Használat dátuma 2019-05-20