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Gyártás megszűnt

DVD mikro házimozi-rendszer

MCD908/12

3.7

| (3) Értékelések

Hi-Fi hangzás kompakt méretben

Az elegáns és kompakt kivitelű, Hi-Fi csövekkel ellátott Philips DVD MCD908 mikro mozirendszer a síkképernyős televíziók ideális kiegészítője. Otthonát igazi szórakoztató központtá alakíthatja, ahol kiváló minőségű hangzást élvezhet, filmjeit és JPEG-képeit pedig nagy felbontásban tekintheti meg.

Összes előny megtekintése

Hi-Fi hangzás kompakt méretben

  • Heritage Audio

Kiváló minőségű Hi-Fi csövek a tökéletesen tiszta és természetes hangzásért

Kiváló minőségű Hi-Fi csövek a tökéletesen tiszta és természetes hangzásért

A beépített Hi-Fi csövek csak a prémium audiofil rendszereknél szokásos hangminőséget nyújtják. Az analóg csövek a fülnek kellemes hangdinamikát garantálnak alacsony torzítás mellett, így Ön tiszta, pontos, meleg és élethű hangminőséget élvezhet.

D osztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében

A D osztályú digitális erősítő vesz egy analóg jelet, átalakítja digitális jellé, majd a jelet digitálisan felerősíti. A jel ezek után belép egy demodulációs szűrőbe, és megszületik a végső kimenet. A felerősített digitális kimenet a digitális audió minden előnyét biztosítja, a jobb hangminőséget is beleértve. Ráadásul a D osztályú digitális erősítőnek 90%-nál magasabb a hatásfoka, a hagyományos AB erősítőktől eltérően. Ez a nagy hatékonyság kis helyigényű erősítőt eredményez, nagy teljesítmény mellett.

Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért

Neodimium szalagos magassugárzó a hatásos hanghűségért

A neodímium szalagos monopólus magassugárzó olyan magassugárzó, amely dinamikus és eleven hangot produkál. Ez a szolgáltatás általánosan fejlett audiorendszerekben használatos, hogy az eredetit kitűnően megközelítő hangot állítsanak elő. A hagyományos tölcséres és dóm magassugárzók az irányított sugárzású lengőtekercs elvén működnek, míg a monopólus neodímium szalagos magassugárzók magas frekvenciákat sugároznak a teljes 180 fokos sugárzási térben. Ez drámai módon megnöveli a hangspektrum szélességét a magasabb hangok esetében, és kiszélesíti a központi hely zónáját, ezzel a kompakt audiorendszerekben is széles, kristálytiszta és természetes hangot állít elő.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.7

5-ből

3

Értékelések

4
3
2

11/04/2017

Polska

Polska

polecam

Dla mnie petarda w tym segmencie, doskonały dźwięk, doskonały wygląd, no i te lampy. Szczerze polecam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

04/10/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Polecam wszystkim

Wspaniały dźwięk, cudowny wygląd, po prostu perfect

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

20/05/2021

Polska

Polska

wadliwy napęd - zimne luty - awaryjny

przy tak wysokiej cenie wykonanie i komponenty fatalne - napęd CD przestał się otwierać - zimne luty - brzęczenie i głuchnące głośniki - kolejna napraw kolejne pieniądze - nie polecam

Előnyök

jak działał - niezły dźwięk

Hátrányok

awaryjny

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Használat dátuma 2019-05-20

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCD908 Mikrowieża z odtwarzaniem DVD

Használat dátuma 2019-05-20

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.