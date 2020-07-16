2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port a töltéshez
max. 15 W
A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.
Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
4.7
5-ből
12
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
sprinter0093
16/07/2020
Magyarország
Ár/érték arányban kiváló.
Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.
Előnyök
Meglepően tiszta hangzás.
Hátrányok
Nincs benne RDS.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer
styeti77
08/09/2018
Magyarország
Pontosan azt nyújtja, amit ígér
Ár/érték arányban verhetetlen. 15 W teljesítménye ellenére meglepően erőteljes és tiszta hangzása van. A mély hangok kis hangerőnél is nagyon jól kijönnek. Minden, számomra fontos funkciót tudja. Nagyon elégedett vagyok vele, jó vétel volt!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer
onpe
25/01/2017
Magyarország
Ennek a micro hifinek tiszta és meglepően jó a teljesítménye.
Egyszerűen kezelhető, kiváló és erőteljes hangzás. Modern, stílusos a kinézete. Könnyen megfizethető.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer