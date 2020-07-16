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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

MCM2300/12

4.7
| (12) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Pihenjen nagyszerű zenével
Játssza le kedvenceit ezen a kompakt, univerzális, USB porttal, hangbemenettel és CD lejátszóval rendelkező Philips hangrendszeren. A Bass Reflex hangsugárzók magával ragadó zenét nyújtanak, a digitális hangvezérlés pedig az optimalizált hangbeállításokról gondoskodik.
Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Pihenjen nagyszerű zenével

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB port a töltéshez

  • max. 15 W

15 W maximális kimeneti teljesítmény

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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4.7

5-ből

12

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

16/07/2020

Magyarország

Magyarország

Ár/érték arányban kiváló.

Konyhába vettem kiegészítő hangrendszernek.Nem atomerőmű,de tisztán,szépen szól.

Előnyök

Meglepően tiszta hangzás.

Hátrányok

Nincs benne RDS.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer

08/09/2018

Magyarország

Magyarország

Pontosan azt nyújtja, amit ígér

Ár/érték arányban verhetetlen. 15 W teljesítménye ellenére meglepően erőteljes és tiszta hangzása van. A mély hangok kis hangerőnél is nagyon jól kijönnek. Minden, számomra fontos funkciót tudja. Nagyon elégedett vagyok vele, jó vétel volt!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer

25/01/2017

Magyarország

Magyarország

Ennek a micro hifinek tiszta és meglepően jó a teljesítménye.

Egyszerűen kezelhető, kiváló és erőteljes hangzás. Modern, stílusos a kinézete. Könnyen megfizethető.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: MCM2300 Mikro zenei rendszer

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.