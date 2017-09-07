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Gyártás megszűnt

Heritage Audiokomponens hifi rendszer

MCM772/12

4.3

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hangzás bűvöletében

Merüljön el az audiofil minőségű hangzásban a selyem dóm magassugárzóval rendelkező Philips komponens hifi rendszernek köszönhetően. Az elegáns, fa hangsugárzó dobozok és az alumínium ház szintén hozzájárul a kiemelkedő hangminőséghez. Mindehhez precíz és finom szabályozási lehetőség párosul.

Összes előny megtekintése

Élvezze a hifi zenét

A hangzás bűvöletében

  • Selyem dóm magassugárzó

  • 100 W

Magas és mély hangok hangerejének javítása

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

Fa hangsugárzók a kiváló, természetes hangért

Fa hangsugárzók a kiváló, természetes hangért

A természet biztosan a legjobbat nyújtja számunkra. A fa olyan akusztikai jellemzőkkel rendelkezik, amely különösen alkalmassá teszik audioberendezésekben és hangszerekben való használatra. A zongorákat és a hegedűket nem véletlenül készítik fából, ahogyan e hangsugárzók háza sem véletlenül lett fa. A fa hangsugárzók gazdag és élethű hangélményt nyújtanak.

Selyem dóm magassugárzó a kristálytiszta hangzásért

Selyem dóm magassugárzó a kristálytiszta hangzásért

A selyem dóm magassugárzó membránja selyemből készül - olyan anyagból, amely minőségét tekintve a más, magassugárzóknál alkalmazott anyagok felett áll. A selyem anyag, amelyet a membránhoz használnak, kiemelkedő csillapítású, és puha szerkezete garantálja a minimális akusztikai szóródást. Ennek eredményeképp a selyem dóm magassugárzó hangja, kellemes, meleg és széles hangtartományban szól.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

07/09/2017

Polska

Polska

Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi

Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

21/09/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Produkt o dobrej jakości dźwięku

Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.