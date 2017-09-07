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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A hangzás bűvöletében
Merüljön el az audiofil minőségű hangzásban a selyem dóm magassugárzóval rendelkező Philips komponens hifi rendszernek köszönhetően. Az elegáns, fa hangsugárzó dobozok és az alumínium ház szintén hozzájárul a kiemelkedő hangminőséghez. Mindehhez precíz és finom szabályozási lehetőség párosul.
Selyem dóm magassugárzó
100 W
A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Loudness (fiziológiai hangerő) funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.
A természet biztosan a legjobbat nyújtja számunkra. A fa olyan akusztikai jellemzőkkel rendelkezik, amely különösen alkalmassá teszik audioberendezésekben és hangszerekben való használatra. A zongorákat és a hegedűket nem véletlenül készítik fából, ahogyan e hangsugárzók háza sem véletlenül lett fa. A fa hangsugárzók gazdag és élethű hangélményt nyújtanak.
A selyem dóm magassugárzó membránja selyemből készül - olyan anyagból, amely minőségét tekintve a más, magassugárzóknál alkalmazott anyagok felett áll. A selyem anyag, amelyet a membránhoz használnak, kiemelkedő csillapítású, és puha szerkezete garantálja a minimális akusztikai szóródást. Ennek eredményeképp a selyem dóm magassugárzó hangja, kellemes, meleg és széles hangtartományban szól.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.3
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ariel44
07/09/2017
Polska
Bardzo dobra konstrukcja, jak na mini zestaw HiFi
Witam.Po przeczytaniu uwag wyżej zamieszczonych,stwierdzam całkowitą niezgodność opisanych rzekomych wad tego sprzętu.Model.który posiadam jest całkowicie wolny od usterek opisanych przez innych użytkowników.Odtwarzacz czyta wszystkie płyty CD/Audio jak i te Mp3,nic nie przeskakuje,a najważniejsze-jest całkowicie cichy.Port USB,Tuner FM-Też OK.Co do kolumn-są za małej mocy,dlatego nie używam ich.mam bardziej zaawansowane zespoły głośnikowe 2-drożne.to tyle.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Łukasz1980
21/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Tomekozito123
21/09/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Produkt o dobrej jakości dźwięku
Jak na tak kompaktowe urządzenie zaskakuje dobrą jakością dźwięku. Jego słabą stroną jest napęd optyczny który ma problemy z odczytywaniem płyt.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Heritage Audio MCM772 Komponentowa miniwieża hi-fi