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Összes sorozat

  • Pontos körvonalak és kontúrok
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  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
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  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok
  • Pontos körvonalak és kontúrok

Gyártás megszűnt

Multigroom series 1000Rendkívül pontos szakállformázó

MG1100/16

4.8
| (30) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Pontos körvonalak és kontúrok
A Philips MULTIGROOM Series 1000 készülék hatékony és precíz vágást, formázást és borotválást biztosít az arcszőrzet számára. A speciális DualCut vágókészülék és a fésűk egyenletes szakállvágást és -formázást garantálnak. Az igazító borotva a formák és kontúrok pontos kialakítását teszi lehetővé.
Összes előny megtekintése

Vágás, formázás és borotválás a tökéletes arcszőrzetért

Pontos körvonalak és kontúrok

  • DualCut precíziós vágókészülék

  • Igazító borotva tartozék

  • Teljesen lemosható kialakítás, AA elem

  • 3 precíziós fésű

Igazító vágókészülék a tökéletes arcszőrzetformáért

Igazító vágókészülék a tökéletes arcszőrzetformáért

A 21 mm-es precíziós vágókészülék biztosítja az egyenletes vágást és az arcszőrzet formázását (borosta, kecskeszakáll, pajesz, nyakvonal vagy bajusz), valamint nagyfokú irányítást és láthatóságot tesz lehetővé.

Élesebb pengék* a tökéletes körvonal kialakításáért a DualCut technológia segítségével

Élesebb pengék* a tökéletes körvonal kialakításáért a DualCut technológia segítségével

A speciális DualCut Technology technológiát csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység jellemzi.

Igazító borotva a tökéletes vonalakért és kontúrokért

Igazító borotva a tökéletes vonalakért és kontúrokért

A bőrbarát 21 mm-es szitás igazító borotva tervezéséből adódóan jobban odafér a kis részekhez mint a pengék, így sima borotválkozást biztosít még a nehezen elérhető területeken is.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.8

5-ből

30

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

3
2

02/10/2019

Magyarország

Magyarország

Kifejezetten ajánlom!

Majdnem egy éve vettem a terméket és ez idő alatt teljes mértékben megfelelt mindennek, amit egy szakállvágótól vártam. A feje elég kicsi ahhoz, hogy egy bizonyos vonalat követni lehessen vele, de nem túl kicsi, így a teljes arcszőrzet levágása is könnyen megy vele. A három különböző hosszúságot engedő toldalék segítségével könnyű a különböző szakállformák vágású is. A “részlet-vágónak” nevezett borotvafej viszont az én esetemben nem volt képes simára borotválni az arcomat, de ez talán az egyetlen negatívum, amit a termék kapcsán meg tudok említeni. Külön öröm, hogy vízálló, így kényelmes a tisztítása, valamint pluszpont, hogy elemmel együtt érkezik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Remek készülék.

Szakáll kontúrjának kialakítására használtam, mely remekül működött a kis fejnek köszönhetően. Könnyedén alkalmazható volt a bajusz kialakításánál, a körszakáll részénél a precíz kontúr és a nehezebben hozzáférhető kis részeknek a vágása is nagyon egyszerűen ment. A különböző méretű fejeknek köszönhetően a szakáll-pajesz átmenetnél nagyszerűen menetelesre tudtam.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel

A termékkel maximálisan elégedett vagyok. Az 1 db AA ceruzaelemmel hosszú üzemidőt biztosít. A cserélhető fejek remélem hosszabb távon is bírják a le-fel rakást törés/repedés nélkül.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
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