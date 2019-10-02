2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DualCut precíziós vágókészülék
Igazító borotva tartozék
Teljesen lemosható kialakítás, AA elem
3 precíziós fésű
A 21 mm-es precíziós vágókészülék biztosítja az egyenletes vágást és az arcszőrzet formázását (borosta, kecskeszakáll, pajesz, nyakvonal vagy bajusz), valamint nagyfokú irányítást és láthatóságot tesz lehetővé.
A speciális DualCut Technology technológiát csökkentett súrlódás és kettős élű vágóegység jellemzi.
A bőrbarát 21 mm-es szitás igazító borotva tervezéséből adódóan jobban odafér a kis részekhez mint a pengék, így sima borotválkozást biztosít még a nehezen elérhető területeken is.
4.8
5-ből
30
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
IamCornello
02/10/2019
Magyarország
Kifejezetten ajánlom!
Majdnem egy éve vettem a terméket és ez idő alatt teljes mértékben megfelelt mindennek, amit egy szakállvágótól vártam. A feje elég kicsi ahhoz, hogy egy bizonyos vonalat követni lehessen vele, de nem túl kicsi, így a teljes arcszőrzet levágása is könnyen megy vele. A három különböző hosszúságot engedő toldalék segítségével könnyű a különböző szakállformák vágású is. A “részlet-vágónak” nevezett borotvafej viszont az én esetemben nem volt képes simára borotválni az arcomat, de ez talán az egyetlen negatívum, amit a termék kapcsán meg tudok említeni. Külön öröm, hogy vízálló, így kényelmes a tisztítása, valamint pluszpont, hogy elemmel együtt érkezik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Bene8
20/01/2019
Magyarország
Remek készülék.
Szakáll kontúrjának kialakítására használtam, mely remekül működött a kis fejnek köszönhetően. Könnyedén alkalmazható volt a bajusz kialakításánál, a körszakáll részénél a precíz kontúr és a nehezebben hozzáférhető kis részeknek a vágása is nagyon egyszerűen ment. A különböző méretű fejeknek köszönhetően a szakáll-pajesz átmenetnél nagyszerűen menetelesre tudtam.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Crvsh3R
19/01/2019
Magyarország
Teljes mértékben elégedett vagyok a termékkel
A termékkel maximálisan elégedett vagyok. Az 1 db AA ceruzaelemmel hosszú üzemidőt biztosít. A cserélhető fejek remélem hosszabb távon is bírják a le-fel rakást törés/repedés nélkül.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Multigroom series 1000 MG1100/16 Rendkívül pontos szakállformázó
Philips termékelődjéhez képest