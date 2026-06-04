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Összes sorozat

  • Egyetlen eszköz, teljes körű formázás
  • Egyetlen eszköz, teljes körű formázás
  • Egyetlen eszköz, teljes körű formázás
  • Egyetlen eszköz, teljes körű formázás
  • Egyetlen eszköz, teljes körű formázás
  • Egyetlen eszköz, teljes körű formázás
  • Egyetlen eszköz, teljes körű formázás
  • Egyetlen eszköz, teljes körű formázás

Gyártás megszűnt

All-in-One TrimmerSeries 5000

MG5920/15

4.6
| (1800) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Egyetlen eszköz, teljes körű formázás
Alakítsa ki személyes stílusát ezzel a sokoldalú vágókészülékkel, amely 10 minőségi eszközt tartalmaz az arc-, a fej- és a testszőrzet formázásához. A rozsdamentes acélból készült, önélező vágópengék olajozás nélkül is olyan élesek, mint az első nap – a pontos vágásért.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

Arcra, hajra és testre

Egyetlen eszköz, teljes körű formázás

  • 10 az 1-ben: arcra, fejre és testre

  • Önélező, acél vágópengék

  • BeardSense technológia

Univerzális eszköz arcra, fejre és testre

Ez az univerzális vágókészülék 10 eszközt kínál minden szépségápolási igényéhez. Kényelmesen nyírhatja és formázhatja arcszőrzetét, vághatja a haját és szőrtelenítheti a testét.

Egyenletes vágás és pontos kontúrok

A vágókészülék és a hozzá tartozó többfésűs készlet 0,5 mm-től 16 mm-ig 11 hosszúsági beállítást tesz lehetővé a rövidebb és hosszabb szakállformákhoz. A keskeny kialakítású precíziós formázótartozékkal könnyen készíthet éles kontúrokat és finom részleteket. A tökéletes külsőért borotválja simára arcát, állát és nyakát a fém vágókészülékkel.

Szőrzetvágás az alsó testtájon is

Hatékonyan vághatja le testszőrzetét a rápattintható testszőrzetfésűvel.

Műszaki adatok

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Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.6

5-ből

1800

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

04/06/2026

Magyarország

Magyarország

Lenyűgözött a tudás

Mindig tudtam hogy a Philips remek termékeket képvisel, gyárt, ez nálam a csúcs, egy készülékben minden!!!

Előnyök

Remek minőség, mindig őt választom.

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-06-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Date of Use 2026-06-04

20/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Azt kaptam amit vártam

Minden téren teljesen megfelelő, nagyon jó minőségű termék.

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék

18/01/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Hetente 2,3 alkalommal végzett, alkalmanként átlagosan 11,5 percig tartó arcszőrzetvágás alapján