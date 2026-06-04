2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
10 az 1-ben: arcra, fejre és testre
Önélező, acél vágópengék
BeardSense technológia
Ez az univerzális vágókészülék 10 eszközt kínál minden szépségápolási igényéhez. Kényelmesen nyírhatja és formázhatja arcszőrzetét, vághatja a haját és szőrtelenítheti a testét.
A vágókészülék és a hozzá tartozó többfésűs készlet 0,5 mm-től 16 mm-ig 11 hosszúsági beállítást tesz lehetővé a rövidebb és hosszabb szakállformákhoz. A keskeny kialakítású precíziós formázótartozékkal könnyen készíthet éles kontúrokat és finom részleteket. A tökéletes külsőért borotválja simára arcát, állát és nyakát a fém vágókészülékkel.
Hatékonyan vághatja le testszőrzetét a rápattintható testszőrzetfésűvel.
4.6
5-ből
1800
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Zsifi
04/06/2026
Magyarország
Lenyűgözött a tudás
Mindig tudtam hogy a Philips remek termékeket képvisel, gyárt, ez nálam a csúcs, egy készülékben minden!!!
Előnyök
Remek minőség, mindig őt választom.
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-06-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Date of Use 2026-06-04
Szevi
20/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Azt kaptam amit vártam
Minden téren teljesen megfelelő, nagyon jó minőségű termék.
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 17 az 1-ben vágókészülék
Kneehurts
18/01/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 15 az 1-ben vágókészülék
Hetente 2,3 alkalommal végzett, alkalmanként átlagosan 11,5 percig tartó arcszőrzetvágás alapján