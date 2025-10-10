Nagyon elégedett vagyok ezzel a készülékkel. Használat után tényleg pillanatok alatt ki lehet takarítani, ami nálam óriási előny. Próbáltam már benne sütni húst, krumplit, fagyasztott zöldségeket, és még almachipset is készítettem vele, minden szépen átsült, nem volt semmi gond a teljesítményével. Ami különösen tetszik, hogy az ételek ropogósak lettek, de nem száradtak ki, és mindezt hozzáadott olaj nélkül! A hangját a mikróéhoz tudnám hasonlítani – hallható, de egyáltalán nem zavaró. Az időzítő csörgése praktikus, mindig jelez, amikor lejár az idő. Egyszer kempingezésre is elvittem magammal, és nagyon könnyű volt szállítani. Nem karcolódott meg, és használat után csak gyorsan letöröltem, és kész is volt.