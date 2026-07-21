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Összes sorozat

  • Maximális íz, bajlódás nélkül
  • Maximális íz, bajlódás nélkül
  • Maximális íz, bajlódás nélkül
  • Maximális íz, bajlódás nélkül
  • Maximális íz, bajlódás nélkül
  • Maximális íz, bajlódás nélkül
  • Maximális íz, bajlódás nélkül
  • Maximális íz, bajlódás nélkül
  • Maximális íz, bajlódás nélkül
  • Maximális íz, bajlódás nélkül
  • Maximális íz, bajlódás nélkül
  • Maximális íz, bajlódás nélkül

1000 SeriesAirfryer, 6,2 l

NA130/00

3
| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket
Maximális íz, bajlódás nélkül
Kívül ropogós, belül szaftos. Az egyedülálló RapidAir technológia időt és energiát takarít meg, miközben megőrzi az étel eredeti ízét. Egyszerűen csak állítsa be az időt és a hőmérsékletet, és élvezze a finom, ízletes ételeket kevesebb mint 15 perc alatt.
Összes előny megtekintése

Finom és ropogós a RapidAir technológiának köszönhetően

Maximális íz, bajlódás nélkül

  • Egyszerűen használható

  • Idő- és energiatakarékos

  • Kevesebb olaj

  • Állítható idő és hőmérséklet

Készítsen egészséges ételeket, akár 90%-kal kevesebb zsiradékkal!*

Készítsen egészséges ételeket, akár 90%-kal kevesebb zsiradékkal!*

Most már lelkiismeret-furdalás nélkül készíthet ínycsiklandó ételeket, gyakorlatilag zsiradékmentesen, és egészségesen táplálkozhat anélkül, hogy le kellene mondania a finom ízekről.

12 elkészítési mód egyetlen praktikus készülékben

12 elkészítési mód egyetlen praktikus készülékben

Sütés, grillezés, pirítás és sok minden más. Könnyen beállíthatja az időt és a hőmérsékletet a 12 különböző elkészítési módhoz, beleértve a gyors felmelegítést, kiolvasztást és aszalást.

A HomeID alkalmazásban megtalálja az Airfryer készülékének megfelelő, finom recepteket

A HomeID alkalmazásban megtalálja az Airfryer készülékének megfelelő, finom recepteket

Fedezzen fel több ezer ingyenes receptet és speciális beállítást az Airfryer készülékhez. A felhasználók 93%-a szerint a HomeID alkalmazás megkönnyíti az ételkészítést.**

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
4
2
1

21/07/2026

България

България

Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR

+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.

Előnyök

Мощен с голяма кошница

Hátrányok

Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l

Date of Use 2026-07-20

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva.

  2. A NutriU (korábbi HomeID) felhasználói körében végzett felmérés, 6000 válaszadó, 2021.

  3. Átlagos százalékértékek Philips Airfryer készülékekkel végzett belső laboratóriumi mérések alapján; egy csirkemell (AF beállítás: 160 °C, nincs előmelegítés) vagy lazacfilé (AF beállítás: 200 °C, nincs előmelegítés) sütése egy A osztályú sütővel összehasonlítva.