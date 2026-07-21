2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Egyszerűen használható
Idő- és energiatakarékos
Kevesebb olaj
Állítható idő és hőmérséklet
Most már lelkiismeret-furdalás nélkül készíthet ínycsiklandó ételeket, gyakorlatilag zsiradékmentesen, és egészségesen táplálkozhat anélkül, hogy le kellene mondania a finom ízekről.
Sütés, grillezés, pirítás és sok minden más. Könnyen beállíthatja az időt és a hőmérsékletet a 12 különböző elkészítési módhoz, beleértve a gyors felmelegítést, kiolvasztást és aszalást.
Fedezzen fel több ezer ingyenes receptet és speciális beállítást az Airfryer készülékhez. A felhasználók 93%-a szerint a HomeID alkalmazás megkönnyíti az ételkészítést.**
3.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
21/07/2026
България
Плюсове и минуси - PHILIPS NA130/00 AIR
+Закупих уреда преди 2 седмици. Доволен съм за сега от мощността и бързината на приготвяне на продуктите. Не се налага да включвам голямата фурна и да чакам 20 минутки да загрее за две парчета месо и шепа картофки. -Това от което съм недоволен; Дами и господа от Филипс, как е възможно уред произведен и закупен през 2026 година да няма дори една светлинка да свети че работи? Когато е по шумно в помещението се налага да слагам ръка зад уреда да усетя дали работи или не. Покритието на решетката е по добро от покритието на кошницата в която постоянно залепва и загаря нещо. Мие се трудно поради извитото дъно. Отворите на решетката са големи и при печене на бланширани картофки, част от тях падат долу в кошницата. Дано съ би полезен с мнението си.
Előnyök
Мощен с голяма кошница
Hátrányok
Липса на индикатор че работи. Залепващо покритие на кошницата. Големи отвори на решетката.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 1000 NA130/00 Airfryer от серия 1000, 6,2 l
Date of Use 2026-07-20
A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva.
A NutriU (korábbi HomeID) felhasználói körében végzett felmérés, 6000 válaszadó, 2021.
Átlagos százalékértékek Philips Airfryer készülékekkel végzett belső laboratóriumi mérések alapján; egy csirkemell (AF beállítás: 160 °C, nincs előmelegítés) vagy lazacfilé (AF beállítás: 200 °C, nincs előmelegítés) sütése egy A osztályú sütővel összehasonlítva.