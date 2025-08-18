Ez az AirFryer tényleg nagy segítség lett a konyhámban. Elég tágas, hogy egyszerre több adag ételt is el tudjak készíteni benne, és szinte mindent kipróbáltam már rajta: sült krumplit, csirkét, sült zöldségeket – mindegyik tökéletesen sikerült. Egyenletesen süt és szép ropogós lesz az étel, miközben alig vagy egyáltalán nem kell hozzá olaj. Előző napi ételek felmelegítésére is sokat használom, sokkal finomabb lesz így, mintha mikróban melegíteném újra. A kezelése egyszerű és egyértelmű; külön ikonok mutatják, hogy milyen ételhez mekkora hőfokot és mennyi időt ajánl, szóval nem kell találgatnom. A tisztítása is gyors, mert a kosár és a tálca tapadásmentes és mosogatógépben is elmosható, ami nagyon nagy előny. Egy apró hátrány azért van: a kosár alján egy lyukacsos lap van, ami a légáramlást segíti, de az apróbb ételek, mint a krumpli vagy a zöldbab, néha átesnek rajta. Ha pedig forrón kellene kiszedni a lapot, az kicsit nehézkes, mert nincs igazán kapaszkodó rajta. Összességében nagyon elégedett vagyok vele – szuper választás, ha valaki gyorsan és olajmentesen akar finom ételeket készíteni!