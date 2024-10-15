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Összes sorozat

  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
  • Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el

3000 SeriesDupla kosaras Airfryer

NA352/00

5
| (20) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el
A Philips 3000 Series Airfryer két kosarával gondoskodik arról, hogy egyszerre kétféle ételt is frissen és forrón tálalhasson. Fogjon bele az ízletes és finom ételek elkészítésébe a családi főételekhez használható nagyméretű fiókkal és a köretek vagy egyszemélyes adagok elkészítéséhez való kisebb fiókkal.
Összes előny megtekintése

Ropogós, puha és egyenletesen átsült ételek minden alkalommal

Úgy terveztük, hogy ételeit ízlése szerint készíthesse el

  • RapidAir technológia

  • Szinkronizálható kosarak

  • 8 előbeállítás

  • 13 sütési funkció az 1-ben

  • 9 literes kosárméret

Ropogós, omlós és egyenletesen átsült étel a Rapid Air Plus technológiával

Ropogós, omlós és egyenletesen átsült étel a Rapid Air Plus technológiával

Nincs többé odaégett vagy nem jól átsült étel! A szabadalmaztatott kialakítás optimalizálja a hő eloszlását, hogy az ne csak az étel körül keringjen, hanem át is haladjon rajta a legjobb eredmény érdekében, ami minden alkalommal ropogós, omlós és egyenletesen átsült ételeket eredményez.

2 kosár és 2 méret bármilyen ételhez igazodva

2 kosár és 2 méret bármilyen ételhez igazodva

Dupla kosaras Airfryer: a nagy kosár tökéletes főételekhez, sült burgonyához és az összes kedvencéhez. A kis kosár köretekhez, zöldségekhez és rágcsálnivalókhoz ideális.

Időzítő, hogy mindkét oldal egyszerre készüljön el.

Időzítő, hogy mindkét oldal egyszerre készüljön el.

A készülék automatikusan összehangolja a sütési időt a két kosárban, hogy mindent egyszerre tálalhasson. Így lesz friss és forró mind a főétel, mind pedig a köret.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

20

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

15/10/2024

Česká republika

Česká republika

Úspora času i obrovské možnosti při vaření

O koupi horkovzdušné fritézy jsem nikdy neuvažovala. Inspirovala mě maminka, která si vybrala stejnou značku, jen menší model, protože jsou doma jen dva. Potom, co jsem u ní ochutnala pár jídel, tak už jsem objednávala fritézu pro nás. Zvolila jsem dva košíky, protože je nás doma více a navíc se mi líbila možnost používat každý košík na jiné jídlo. Fritézu využívám několikrát do týdne. Jak na obědy a večeře, tak na svačiny, kdy třeba zapékám pečivo. Baví mě zkoušet co všechno se dá ve fritéze připravit, hodně mě inspirují recept v aplikaci, kterou jsem si k fritéze stáhla. 18 letá dcera si ve fritéze připravuje jídlo sebou na internát, různé kuřecí plátky, krevety zeleninu. Už jsme v ní zkoušeli i domácí rohlíky a povedly se na jedničku. Nebo taková slanina ke snídani, ta je nepřekonatelná. Jo, a skvěle se udržuje. Hladké povrchy stačí jen umýt vlažnou vodou, když dělám něco mastnějšího, tak přidám kapku čistícího prostředku. Takže doporučuji všem a oceňuji množství pokrmů, které s ní můžu vykouzlit. Vždycky se těším, co nás nového napadne vyzkoušet.

Előnyök

široké možnosti použití, mnoho receptů v aplikaci, dostatečně prostorná pro běžnou rodinu, velice snadná údržba

Hátrányok

nenašla jsem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky

06/10/2025

България

България

двете кошници са много голямо улеснение

харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно

Előnyök

може да готви двя неща едновременно

Hátrányok

не намирам

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

18/07/2025

България

България

Продукта е лесен за ползване

Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели

Előnyök

може да готви двя неща едновременно

Hátrányok

не намирам

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva.

  2. Bal kosárba helyezett kolbászokon tesztelve, a hagyományos légkeveréses sütőkkel összehasonlítva.

  3. Bal kosárba helyezett kolbászokon tesztelve, a hagyományos légkeveréses sütőkkel összehasonlítva.