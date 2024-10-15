2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
RapidAir technológia
Szinkronizálható kosarak
8 előbeállítás
13 sütési funkció az 1-ben
9 literes kosárméret
Nincs többé odaégett vagy nem jól átsült étel! A szabadalmaztatott kialakítás optimalizálja a hő eloszlását, hogy az ne csak az étel körül keringjen, hanem át is haladjon rajta a legjobb eredmény érdekében, ami minden alkalommal ropogós, omlós és egyenletesen átsült ételeket eredményez.
Dupla kosaras Airfryer: a nagy kosár tökéletes főételekhez, sült burgonyához és az összes kedvencéhez. A kis kosár köretekhez, zöldségekhez és rágcsálnivalókhoz ideális.
A készülék automatikusan összehangolja a sütési időt a két kosárban, hogy mindent egyszerre tálalhasson. Így lesz friss és forró mind a főétel, mind pedig a köret.
5.0
5-ből
20
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Elly Kol
15/10/2024
Česká republika
Úspora času i obrovské možnosti při vaření
O koupi horkovzdušné fritézy jsem nikdy neuvažovala. Inspirovala mě maminka, která si vybrala stejnou značku, jen menší model, protože jsou doma jen dva. Potom, co jsem u ní ochutnala pár jídel, tak už jsem objednávala fritézu pro nás. Zvolila jsem dva košíky, protože je nás doma více a navíc se mi líbila možnost používat každý košík na jiné jídlo. Fritézu využívám několikrát do týdne. Jak na obědy a večeře, tak na svačiny, kdy třeba zapékám pečivo. Baví mě zkoušet co všechno se dá ve fritéze připravit, hodně mě inspirují recept v aplikaci, kterou jsem si k fritéze stáhla. 18 letá dcera si ve fritéze připravuje jídlo sebou na internát, různé kuřecí plátky, krevety zeleninu. Už jsme v ní zkoušeli i domácí rohlíky a povedly se na jedničku. Nebo taková slanina ke snídani, ta je nepřekonatelná. Jo, a skvěle se udržuje. Hladké povrchy stačí jen umýt vlažnou vodou, když dělám něco mastnějšího, tak přidám kapku čistícího prostředku. Takže doporučuji všem a oceňuji množství pokrmů, které s ní můžu vykouzlit. Vždycky se těším, co nás nového napadne vyzkoušet.
Előnyök
široké možnosti použití, mnoho receptů v aplikaci, dostatečně prostorná pro běžnou rodinu, velice snadná údržba
Hátrányok
nenašla jsem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series NA352/00 Fritéza Airfryer se dvěma košíky
Nad89
06/10/2025
България
двете кошници са много голямо улеснение
харесвам възможноста да приготвяш две ястия едновременно
Előnyök
може да готви двя неща едновременно
Hátrányok
не намирам
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Негованчев
18/07/2025
България
Продукта е лесен за ползване
Уреда приготвя много вкусно храната очарован съм ще препоръчам на приятели
Előnyök
може да готви двя неща едновременно
Hátrányok
не намирам
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 3000 NA352/00 Airfryer с двойна кошница
A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva.
Bal kosárba helyezett kolbászokon tesztelve, a hagyományos légkeveréses sütőkkel összehasonlítva.
Bal kosárba helyezett kolbászokon tesztelve, a hagyományos légkeveréses sütőkkel összehasonlítva.