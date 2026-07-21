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Összes sorozat

  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
  • Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely

Philips 4000 Series Emeletes Airfryer Philips 4000 Series Emeletes Airfryer NA462/70

NA462/70

4.8
| (8) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely
Készítsen egyszerre akár több fogást a két egymásra helyezett kosárnak köszönhetően, miközben helyet takarít meg a konyhapulton. Az ételek kívül ropogósak belül pedig omlósak a vertikális RapidAir technológiának köszönhetően.
Összes előny megtekintése

Mindkét étel ideálisan átsül és egyszerre készül el

Kétszer annyi étel, 45%-kal kevesebb hely

  • 45%-kal kevesebb helyet foglal

  • 2 egymás fölé helyezett kosár, dupla mennyiségű étel

  • Ropogós és egyenletesen átsült étel a RapidAir technológiának köszönhetően

  • Készítsen 2 ételt, amelyek egyszerre készülnek el

Az egymás fölötti elrendezés feleakkora területet foglal el a pulton

Az egymás fölötti elrendezés feleakkora területet foglal el a pulton

Az egymás fölé helyezett két kosarú kompakt Airfryer készülékkel egyszerűen készíthet ízletes ételeket, és 45% helyet takaríthat meg a konyhapulton.*

2 egymás fölé helyezett kosár, dupla kapacitás

2 egymás fölé helyezett kosár, dupla kapacitás

Extra nagy 10 literes, egymásra helyezett két kosarú Airfryer. Családi méretű Airfryer készülékünk akár 1,4 kg hasábburgonyát, 2 kg zöldséget vagy 24 csirkecombot is könnyedén kezel. Egy 1,2 kg-os egész csirkét is ideálisan elkészít mindkét 5 literes kosárban.

Ropogós és egyenletesen átsült, akár 90%-kal kevesebb zsírral**

Ropogós és egyenletesen átsült, akár 90%-kal kevesebb zsírral**

A vertikális RapidAir technológiának köszönhetően kívül ropogós, belül pedig omlós ételeket készíthet. A felülről érkező forró levegő az étel körül keringve egyenletes sütést biztosít minden alkalommal.

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Értékelések

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4.8

5-ből

8

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

21/07/2026

Eesti

Eesti

Stiilne ja efektiivne abiline

Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer

Date of Use 2026-07-08

15/06/2026

България

България

Много съм доволен

Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!

Előnyök

Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Date of Use 2026-03-03

31/12/2025

България

България

Напълно си заслужава

Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница

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  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. Más Philips Airfryer készülékekkel összehasonlítva

  2. A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva

  3. Belső laboratóriumi mérés NA46x típussal, lazac és csirkemell használatával, egy A osztályú sütővel összehasonlítva. Az eredmények receptenként eltérőek lehetnek.