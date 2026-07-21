2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
45%-kal kevesebb helyet foglal
2 egymás fölé helyezett kosár, dupla mennyiségű étel
Ropogós és egyenletesen átsült étel a RapidAir technológiának köszönhetően
Készítsen 2 ételt, amelyek egyszerre készülnek el
Az egymás fölé helyezett két kosarú kompakt Airfryer készülékkel egyszerűen készíthet ízletes ételeket, és 45% helyet takaríthat meg a konyhapulton.*
Extra nagy 10 literes, egymásra helyezett két kosarú Airfryer. Családi méretű Airfryer készülékünk akár 1,4 kg hasábburgonyát, 2 kg zöldséget vagy 24 csirkecombot is könnyedén kezel. Egy 1,2 kg-os egész csirkét is ideálisan elkészít mindkét 5 literes kosárban.
A vertikális RapidAir technológiának köszönhetően kívül ropogós, belül pedig omlós ételeket készíthet. A felülről érkező forró levegő az étel körül keringve egyenletes sütést biztosít minden alkalommal.
4.8
5-ből
8
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Triinu578
21/07/2026
Eesti
Stiilne ja efektiivne abiline
Väga mahukas kuumaõhufritüür. Tänu kahele sahtlile saab valmistada erinevat kuumust vajavaid toite korraga. Lihtne ja efektiivne toiduvalmistaja, välimuselt stiilne.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 seeria NA462/70 Üksteise peal asetsevate sahtlitega Airfryer
Date of Use 2026-07-08
Gopeto
15/06/2026
България
Много съм доволен
Много съм доволен от уреда. Мощен е, заема малко място, а е с двойно по-голям обем, синхронизацията на двете кошници е изключително удобна функция. Използвам го след като доста време имах NA130 и разликата е огромна. Много бързо всичко става готово, почиства се лесно, защото е с керамично покритие, а не е с тефлон, през прозорчето се вижда каква е готовността на храната. Просто е супер!
Előnyök
Силен, можеш да готвиш две неща без да се смесват миризмите.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Date of Use 2026-03-03
Sis33
31/12/2025
България
Напълно си заслужава
Пести страшно много време и ток. На практика почти не включвам фурната, защото този уред готви по-бързо и по-икономично. Има много функции и предварителни програми, които улесняват готвенето
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Серия 4000 NA462/70 Airfryer с двойна кошница
Más Philips Airfryer készülékekkel összehasonlítva
A hagyományos olajsütőben, házilag készített sült burgonyával összehasonlítva
Belső laboratóriumi mérés NA46x típussal, lazac és csirkemell használatával, egy A osztályú sütővel összehasonlítva. Az eredmények receptenként eltérőek lehetnek.