2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Garantáltan nem húzza a szőrszálakat
Védőrendszer, ideális dőlésszög
Teljesen lemosható kialakítás, AA elem
2 szemöldökfésű, hordtáska
A forradalmi ProtecTube technológiának köszönhetően a vágóegységet rendkívül vékony védőfólia fedi, és a lekerekített hegyek megakadályozzák a bőrirritációt. Ezen kívül a vágóegység kialakításából adódóan megakadályozza a haj a két önállóan mozgó vágópenge közé történő becsípődését, így garantáltan nem húzza a szőrszálakat.
A Philips orrszőrzetvágót úgy tervezték, hogy tökéletesen hajoljon az orr és fül belsejében lévő szőrszálak könnyű elérése érdekében, és a szemöldök vágására is alkalmas legyen. Ha a Philips orrszőrzetvágót használja, biztos lehet benne, hogy hatékonyan eltávolít minden nem kívánatos szőrszálat.
A kés és a szita egyaránt rendkívül pontos és éles vágónyílásokkal rendelkezik, melyek biztosítják az összes szőrszál gyors és hatékony vágását.
4.6
5-ből
234
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Mrtozo
21/01/2020
Magyarország
Nagy jól teszi a dolgát.
Első használat után jobb, mint az 500Ft-os névtelen típusú.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Kényelmes orr- és fülszőrzetvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Kényelmes orr- és fülszőrzetvágó
Grabo
26/11/2019
Magyarország
Ellátja a feladatát
Életemben először használok orrszőr-nyírót, és mit mondhatnék. Már nincs szőr az orromban :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Orr- és fülszőrnyíró
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Orr- és fülszőrnyíró
Billy
19/11/2019
Magyarország
Remek szerkezet
2 éve használom.Tökéletes nem tudnék negatívumot írni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Orr- és fülszőrnyíró
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Orr- és fülszőrnyíró