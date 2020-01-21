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  • Garantáltan nem húzza a szőrszálakat
  • Garantáltan nem húzza a szőrszálakat
  • Garantáltan nem húzza a szőrszálakat
  • Garantáltan nem húzza a szőrszálakat
  • Garantáltan nem húzza a szőrszálakat
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  • Garantáltan nem húzza a szőrszálakat
  • Garantáltan nem húzza a szőrszálakat
  • Garantáltan nem húzza a szőrszálakat
  • Garantáltan nem húzza a szőrszálakat

Gyártás megszűnt

Nose trimmer series 3000Orr- és fülszőrnyíró

NT3160/10

4.6
| (234) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Garantáltan nem húzza a szőrszálakat
A Philips NOSETRIMMER Series 3000 készülék gyengéden távolítja el a nem kívánatos orr- és fülszőrzetet, valamint a szemöldök zavaró szőrszálait. A ProtecTube technológia és a vágókészülék speciális szögű kialakítása gyors, egyszerű és kényelmes szőrtelenítést biztosít, és garantáltan nem húzza a szőrszálakat.
Összes előny megtekintése

Az orr-, fül- és szemöldökszőrzet gyors és biztonságos vágása

Garantáltan nem húzza a szőrszálakat

  • Garantáltan nem húzza a szőrszálakat

  • Védőrendszer, ideális dőlésszög

  • Teljesen lemosható kialakítás, AA elem

  • 2 szemöldökfésű, hordtáska

A speciális védőrendszer megakadályozza a bőr húzását és sérülését

A speciális védőrendszer megakadályozza a bőr húzását és sérülését

A forradalmi ProtecTube technológiának köszönhetően a vágóegységet rendkívül vékony védőfólia fedi, és a lekerekített hegyek megakadályozzák a bőrirritációt. Ezen kívül a vágóegység kialakításából adódóan megakadályozza a haj a két önállóan mozgó vágópenge közé történő becsípődését, így garantáltan nem húzza a szőrszálakat.

Könnyen hozzáférhet a fül vagy orr belsejében található szőrzethez

A Philips orrszőrzetvágót úgy tervezték, hogy tökéletesen hajoljon az orr és fül belsejében lévő szőrszálak könnyű elérése érdekében, és a szemöldök vágására is alkalmas legyen. Ha a Philips orrszőrzetvágót használja, biztos lehet benne, hogy hatékonyan eltávolít minden nem kívánatos szőrszálat.

Ultra pontos és éles vágónyílások

Ultra pontos és éles vágónyílások

A kés és a szita egyaránt rendkívül pontos és éles vágónyílásokkal rendelkezik, melyek biztosítják az összes szőrszál gyors és hatékony vágását.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

234

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

21/01/2020

Magyarország

Magyarország

Nagy jól teszi a dolgát.

Első használat után jobb, mint az 500Ft-os névtelen típusú.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Kényelmes orr- és fülszőrzetvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 1000 NT1150/10 Kényelmes orr- és fülszőrzetvágó

26/11/2019

Magyarország

Magyarország

Ellátja a feladatát

Életemben először használok orrszőr-nyírót, és mit mondhatnék. Már nincs szőr az orromban :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Orr- és fülszőrnyíró

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Orr- és fülszőrnyíró

19/11/2019

Magyarország

Magyarország

Remek szerkezet

2 éve használom.Tökéletes nem tudnék negatívumot írni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Orr- és fülszőrnyíró

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Nose trimmer series 3000 NT3160/10 Orr- és fülszőrnyíró

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.