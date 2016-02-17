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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A tökéletes hangrendszerek
Eddig soha nem tapasztalt módon hallgathatja a basszusokat a 20”-es mélynyomóval rendelkező, 3600 W-os Philips NX basszus rendszeren. Teremtsen tökéletes bulit az Auto DJ funkcióval, mely USB eszközökön keveri a zeneszámokat, és 260K LED fényeffekttel és Bluetooth streamelés funkcióval rendelkezik.
Bluetooth®
Csatornaváltás úsztatással 2 USB között
CD, MP3-CD, 2 USB, hangolóegység
3600 W, NX basszus, 20"-es mélynyomó
Ha az okostelefonján, táblagépén vagy számítógépén hatalmas zenei gyűjteménye van, azt a digitális Bluetooth® vezeték nélküli zenestreaming segítségével a NITRO rendszerre továbbíthatja, hihetetlen hangzást biztosítva. A nagy teljesítményű hangzást ritkán lehet ilyen egyszerűen vagy kényelmesen elérni.
Automatikussá teheti a dallamokat az Auto-DJ funkcióval, amely automatikusan keveri a csatlakoztatott USB-meghajtón található zeneszámokat. Hanghatásokat a DJ vezérlőtárcsával adhat hozzá. Dübörögjön a buli megállás nélkül!
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Artis
17/02/2016
Latvija
Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W
Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma
A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.