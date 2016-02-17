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Gyártás megszűnt

Mini Hi-Fi rendszer

NTRX900/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

A tökéletes hangrendszerek

Eddig soha nem tapasztalt módon hallgathatja a basszusokat a 20”-es mélynyomóval rendelkező, 3600 W-os Philips NX basszus rendszeren. Teremtsen tökéletes bulit az Auto DJ funkcióval, mely USB eszközökön keveri a zeneszámokat, és 260K LED fényeffekttel és Bluetooth streamelés funkcióval rendelkezik.

Összes előny megtekintése

A tökéletes hangrendszerek

  • Bluetooth®

  • Csatornaváltás úsztatással 2 USB között

  • CD, MP3-CD, 2 USB, hangolóegység

  • 3600 W, NX basszus, 20"-es mélynyomó

Zenestreamelés Bluetooth®-on keresztül

Zenestreamelés Bluetooth®-on keresztül

Ha az okostelefonján, táblagépén vagy számítógépén hatalmas zenei gyűjteménye van, azt a digitális Bluetooth® vezeték nélküli zenestreaming segítségével a NITRO rendszerre továbbíthatja, hihetetlen hangzást biztosítva. A nagy teljesítményű hangzást ritkán lehet ilyen egyszerűen vagy kényelmesen elérni.

Az 5-sávos hangszínszabályzó személyre szabott zenei élményt biztosít

Auto-DJ funkció az USB-meghajtón lévő zeneszámok automatikus keveréshez

Auto-DJ funkció az USB-meghajtón lévő zeneszámok automatikus keveréshez

Automatikussá teheti a dallamokat az Auto-DJ funkcióval, amely automatikusan keveri a csatlakoztatott USB-meghajtón található zeneszámokat. Hanghatásokat a DJ vezérlőtárcsával adhat hozzá. Dübörögjön a buli megállás nélkül!

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

17/02/2016

Latvija

Latvija

Ir labi,bet derétu vél jaudīgâks pieméram 7200 W

Tas būtu kas realåks. Pieméram šo iekártu atskañoju 700 kvadråt metru telpå-auto serviså.Skan jau patīkami bet prasàs kas jaudīgàks 7200 W

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: NTRX900 Mini Hi-Fi sistēma

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 85 decibelnél nagyobb hangerőn, huzamosabb ideig történő használat halláskárosodást okozhat.