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Gyártás megszűnt

Original Radio,

ORD7105C/10

Az eredeti rádió

A Philips Original Radio („eredeti rádió”) használatával eredeti rádióhallgatási élményben lehet része. Az emblematikus 1955-ös Philips rádió stílusában tervezett, sztereó FM rádióvevővel ellátott készülékkel feltölthetők az iPod és iPhone készülékek, és lejátszhatók a rajtuk tárolt zenék.

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Az eredeti rádió

  • Vajszínű

  • iPod/iPhone dokkolóegység

Hi-Fi hangzás

Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

Az ikonikus Philetta kialakítás modern újraértelmezése

Az 1955-ös Original Radio („eredeti rádió”) által inspirálva - Az Original Radio továbbviszi a legendás Philetta „254”-ként is ismert 1955-ös Philips rádió ikonikus elemeit. Megjelenésekor ez a kompakt rádió egyszerű külalakjának, az erőteljes hangzásnak és a kristálytiszta vételnek köszönhetően teljesen elvarázsolta az embereket. A Philips rádió öröksége egészen 1927-ig nyúlik vissza. Az évtizedek múlásával számos típus vált ikonikussá, és került be a gyűjtők darabjai közé.

Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is

Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.