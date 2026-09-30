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Gyártás megszűnt
ORD7105C/10
Az eredeti rádió
A Philips Original Radio („eredeti rádió”) használatával eredeti rádióhallgatási élményben lehet része. Az emblematikus 1955-ös Philips rádió stílusában tervezett, sztereó FM rádióvevővel ellátott készülékkel feltölthetők az iPod és iPhone készülékek, és lejátszhatók a rajtuk tárolt zenék.
Vajszínű
iPod/iPhone dokkolóegység
Az 1955-ös Original Radio („eredeti rádió”) által inspirálva - Az Original Radio továbbviszi a legendás Philetta „254”-ként is ismert 1955-ös Philips rádió ikonikus elemeit. Megjelenésekor ez a kompakt rádió egyszerű külalakjának, az erőteljes hangzásnak és a kristálytiszta vételnek köszönhetően teljesen elvarázsolta az embereket. A Philips rádió öröksége egészen 1927-ig nyúlik vissza. Az évtizedek múlásával számos típus vált ikonikussá, és került be a gyűjtők darabjai közé.
Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.
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