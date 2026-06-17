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3000 SeriesGőzállomás

PSG3001/30

4.9
| (15) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket

1 díj

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Töltsön kevesebb időt vasalással és többet a kedvenc ruhái viselésével a 3000 Series gőzállomásnak köszönhetően!
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Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*

  • Max. 6 bar szivattyúnyomás

  • 140 g/perc folyamatos gőz

  • 350 g teljesítményű gőzlövet

Gyors vasalás 350 grammos gőzlövettel

Gyors vasalás 350 grammos gőzlövettel

Vasaljon gyorsan és hatékonyan, végezzen hamarabb a vasalnivalóval!

Tartós és könnyedén sikló kerámia vasalótalp

Tartós és könnyedén sikló kerámia vasalótalp

Speciális kerámia vasalótalpunk bármilyen típusú vasalható anyagon könnyedén siklik. Ráadásul tapadásmentes, karcmentes és könnyedén tisztítható.

Gyors gyűrődéseltávolítás 140 g/perc folyamatos gőzzel

Gyors gyűrődéseltávolítás 140 g/perc folyamatos gőzzel

A gyors, folyamatos gőzkibocsátás könnyedén megbirkózik minden gyűrődéssel bármely vasalható textília esetében.

Műszaki adatok

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Díjak

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Értékelések

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4.9

5-ből

15

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

17/06/2026

Polska

Polska

Świetny produkt przyspieszający prasowanie

Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-12

15/06/2026

Polska

Polska

Ten produkt ma doskonałe funkcje

Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .

Előnyök

Poręczny , szybkość prasowania

Hátrányok

Brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-06

15/06/2026

Polska

Polska

Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie

Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.

Előnyök

Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.

Hátrányok

Brak

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips

Date of Use 2026-06-01

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. összehasonlítva az EasySpeed GC1742 gőzölős vasalóval

  2. 30% víz és elektromosság megtakarítása takarékos üzemmódban