2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Max. 6 bar szivattyúnyomás
140 g/perc folyamatos gőz
350 g teljesítményű gőzlövet
Vasaljon gyorsan és hatékonyan, végezzen hamarabb a vasalnivalóval!
Speciális kerámia vasalótalpunk bármilyen típusú vasalható anyagon könnyedén siklik. Ráadásul tapadásmentes, karcmentes és könnyedén tisztítható.
A gyors, folyamatos gőzkibocsátás könnyedén megbirkózik minden gyűrődéssel bármely vasalható textília esetében.
Díjak
4.9
5-ből
15
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Bibi007007
17/06/2026
Polska
A promóció része
Świetny produkt przyspieszający prasowanie
Bardzo ułatwia i przyspiesza prasowanie. Fajny wygląd, lekkie, idealnie pasuje na półeczkę na desce do prasowania. Zdecydowanie lepsze niż klasyczne żelazko.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-12
15/06/2026
Polska
A promóció része
Ten produkt ma doskonałe funkcje
Produkt spełnia wszystkie funkcje . Jest lekki oraz poręczny .
Előnyök
Poręczny , szybkość prasowania
Hátrányok
Brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-06
Wierny użytkownik
15/06/2026
Polska
A promóció része
Wygodne, szybkie i skuteczne prasowanie
Duży pojemnik na wodę – nie trzeba często jej uzupełniać, co pozwala na zaoszczędzenie czasu. Zbiornik można odłączyć i wygodnie nalać do niego wody, bez konieczności przynoszenia jej w butelkach czy innych naczyniach. Duża ilość pary powoduje, że czas prasowania znacząco się skraca (przy jednoczesnym skutecznym prasowaniu). Samo żelazko jest lekkie i wygodnie nim się prasuje. Super połączenie oszczędności czasu, energii bez rezygnowania z dokładnego wyprasowania rzeczy. Polecam.
Előnyök
Wygoda, skuteczność, szybkość prasowania.
Hátrányok
Brak
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serii 3000 PSG3001/30 Generator pary Philips
Date of Use 2026-06-01
összehasonlítva az EasySpeed GC1742 gőzölős vasalóval
30% víz és elektromosság megtakarítása takarékos üzemmódban