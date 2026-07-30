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Összes sorozat

  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.
  • Ultragyors. Extra kompakt.

PerfectCare 6000 SeriesGőzállomás

PSG6023/30

3 Díjak

Ultragyors. Extra kompakt.
A PerfectCare 6000 Series a tervezésénél fogva a legjobb gőzölési teljesítményt nyújtja most teljesen megújult, kompakt kivitelben. Élvezze a gyorsabb vasalást anélkül, hogy nagy tárolási helyre lenne szükség. Garantáltan égésmentes* az OptimalTEMP technológiának köszönhetően.
Összes előny megtekintése

Ultragyors. Extra kompakt.

  • Erőteljes gőz

  • Garantáltan nem égeti ki a ruhát

  • 1,8 literes levehető víztartály

  • Kompakt

OptimalTEMP technológia, garantáltan nem égeti ki a ruhát

Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően nagyszerű eredményeket érhet el egyetlen ideális hőmérséklet beállítással. Garantáljuk, hogy a vasaló soha nem égeti ki a vasalható anyagokat, ha felügyelet nélkül hagyják.

Smart Calc Clean rendszer a vasaló élettartamának megnöveléséért

Könnyedén karbantarthatja gőzállomását a Smart Calc Clean, beépített vízkőmentesítő rendszerünk, segítségével. Emlékezteti a vízkőmentesítés esedékességére, és magába foglal egy tartályt a folyamat leegyszerűsítése és biztonságossá tétele érdekében. Mivel újrafelhasználható, pénzt takarít meg, és többé nem kell extra patronokat vásárolnia.

Erőteljes gőzölés a gyűrődések eltávolításáért

Erős, folyamatos gőz a vastagabb anyagok legmakacsabb gyűrődéseinek hatékony eltávolításához.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Minden vasalható ruhaneműhöz