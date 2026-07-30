Smart Calc Clean rendszer a vasaló élettartamának megnöveléséért

Könnyedén karbantarthatja gőzállomását a Smart Calc Clean, beépített vízkőmentesítő rendszerünk, segítségével. Emlékezteti a vízkőmentesítés esedékességére, és magába foglal egy tartályt a folyamat leegyszerűsítése és biztonságossá tétele érdekében. Mivel újrafelhasználható, pénzt takarít meg, és többé nem kell extra patronokat vásárolnia.