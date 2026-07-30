2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
PSG6023/30
Erőteljes gőz
Garantáltan nem égeti ki a ruhát
1,8 literes levehető víztartály
Kompakt
Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően nagyszerű eredményeket érhet el egyetlen ideális hőmérséklet beállítással. Garantáljuk, hogy a vasaló soha nem égeti ki a vasalható anyagokat, ha felügyelet nélkül hagyják.
Könnyedén karbantarthatja gőzállomását a Smart Calc Clean, beépített vízkőmentesítő rendszerünk, segítségével. Emlékezteti a vízkőmentesítés esedékességére, és magába foglal egy tartályt a folyamat leegyszerűsítése és biztonságossá tétele érdekében. Mivel újrafelhasználható, pénzt takarít meg, és többé nem kell extra patronokat vásárolnia.
Erős, folyamatos gőz a vastagabb anyagok legmakacsabb gyűrődéseinek hatékony eltávolításához.
Díjak
Értékelések
Minden vasalható ruhaneműhöz