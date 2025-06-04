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Összes sorozat

  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
  • Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással

PerfectCare 7000 SeriesGőzállomás

PSG7130/20

4.7
| (42) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással
A PerfectCare 7000 Series a kényelem jegyében készült. Az új mozgásérzékelős technológiánknak köszönhetően erőteljes automatikus gőzkibocsátás szabadul fel, amikor elkezdi a vasalást. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően a vasalható ruhák kiégetése garantáltan elkerülhető.
Összes előny megtekintése

Könnyed vasalás. Nagyszerű eredmények.

Gyors vasalás automatikus gőzkibocsátással

  • Intelligens automatikus gőz

  • Garantáltan nem égeti ki a ruhát*

  • 1,8 literes levehető víztartály

  • Rendkívül könnyű vasaló

OptimalTEMP technológia, garantáltan nem égeti ki a ruhát

OptimalTEMP technológia, garantáltan nem égeti ki a ruhát

Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően nagyszerű eredményeket érhet el egyetlen ideális hőmérséklet beállítással. Garantáljuk, hogy a vasaló soha nem égeti ki a vasalható anyagokat, ha felügyelet nélkül hagyják. Nyugodtan a ruhákon vagy a vasalódeszkán hagyhatja.

Erőteljes gőzölés a gyűrődések eltávolításáért

Erőteljes gőzölés a gyűrődések eltávolításáért

Erős, folyamatos gőz a vastagabb anyagok legmakacsabb gyűrődéseinek hatékony eltávolításához.

Egy ideális hőmérséklet-beállítás minden vasalható anyaghoz

Egy ideális hőmérséklet-beállítás minden vasalható anyaghoz

A farmeranyagtól kezdve a selyemig bármit vasalhat a hőmérséklet beállítása nélkül – és garantált, hogy a vasaló nem égeti meg a ruhákat. Az OptimalTEMP funkciónak köszönhetően nincs szükség beállításra vagy a tárcsa tekerésére. Így ezen túl nem kell előre szétválogatni a vasalnivalót, és nem kell várni a vasaló felmelegedésére vagy lehűlésére. Bármikor készen áll bármilyen textília vasalására.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Díjak

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.7

5-ből

42

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

4
3

04/06/2025

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

Super podpora

Veľmi dobrý parný generátor. Mal som iba jediný problém - začala mi unikať para cez bočný uzáver, cez ktorý sa vylieva voda pri odvapňovaní. Kontaktoval som podporu, kvôli objednaniu náhradného dielu. Veľmi ustretová operátorka. Zaruku som nechcel uplatňovať, lebo zaslanie celého generátora do autorizovaného servisu by ma vyšlo rovnako ako náhradný diel a zbytočne by zabralo čas. Operátorka však všetko vybavila cez telefón a e-mail. Nemusel som nikde nič nosiť. 100 bodov za takýto prístup.

Előnyök

Veľké množstvo pary. Lepší systém odvapňovaní ako model ktorý som mal predtým

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor

06/07/2022

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Naprostá spokojenost

Naprostá spokojenost, žádné nastavování, hlídání žehličky naprkně, jediné co u této chybí kontrola odkapávání vody, jinak veliká spokojenost.

Előnyök

Nemusím nic hlídat

Hátrányok

Občaa kape voda

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Žehlení bez spálení

Není třeba třídít prádlo podle druhů - nic se nespálí. Velmi lehké žehlení, velká nádržka na vodu.

Hátrányok

Vyšší cena

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Minden vasalható ruhaanyagon

  2. Akár 30%-os energiamegtakarítás az IEC 603311 szabvány alapján a NORMÁL és a MAX üzemmód között