2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Intelligens automatikus gőz
Garantáltan nem égeti ki a ruhát*
1,8 literes levehető víztartály
Rendkívül könnyű vasaló
Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően nagyszerű eredményeket érhet el egyetlen ideális hőmérséklet beállítással. Garantáljuk, hogy a vasaló soha nem égeti ki a vasalható anyagokat, ha felügyelet nélkül hagyják. Nyugodtan a ruhákon vagy a vasalódeszkán hagyhatja.
Erős, folyamatos gőz a vastagabb anyagok legmakacsabb gyűrődéseinek hatékony eltávolításához.
A farmeranyagtól kezdve a selyemig bármit vasalhat a hőmérséklet beállítása nélkül – és garantált, hogy a vasaló nem égeti meg a ruhákat. Az OptimalTEMP funkciónak köszönhetően nincs szükség beállításra vagy a tárcsa tekerésére. Így ezen túl nem kell előre szétválogatni a vasalnivalót, és nem kell várni a vasaló felmelegedésére vagy lehűlésére. Bármikor készen áll bármilyen textília vasalására.
Díjak
4.7
5-ből
42
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Zelo77
04/06/2025
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Super podpora
Veľmi dobrý parný generátor. Mal som iba jediný problém - začala mi unikať para cez bočný uzáver, cez ktorý sa vylieva voda pri odvapňovaní. Kontaktoval som podporu, kvôli objednaniu náhradného dielu. Veľmi ustretová operátorka. Zaruku som nechcel uplatňovať, lebo zaslanie celého generátora do autorizovaného servisu by ma vyšlo rovnako ako náhradný diel a zbytočne by zabralo čas. Operátorka však všetko vybavila cez telefón a e-mail. Nemusel som nikde nič nosiť. 100 bodov za takýto prístup.
Előnyök
Veľké množstvo pary. Lepší systém odvapňovaní ako model ktorý som mal predtým
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare série 7000 PSG7140/70 Parný generátor
Anonymní 22
06/07/2022
Česká republika
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Naprostá spokojenost
Naprostá spokojenost, žádné nastavování, hlídání žehličky naprkně, jediné co u této chybí kontrola odkapávání vody, jinak veliká spokojenost.
Előnyök
Nemusím nic hlídat
Hátrányok
Občaa kape voda
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 7000 Series PSG7140/70 Parní generátor
Čumáček
10/05/2022
Česká republika
Žehlení bez spálení
Není třeba třídít prádlo podle druhů - nic se nespálí. Velmi lehké žehlení, velká nádržka na vodu.
Hátrányok
Vyšší cena
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 7000 Series PSG7040/10 Parní generátor
Minden vasalható ruhaanyagon
Akár 30%-os energiamegtakarítás az IEC 603311 szabvány alapján a NORMÁL és a MAX üzemmód között