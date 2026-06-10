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Összes sorozat

  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes
  • Kényelmes és erőteljes

7000 SeriesPerfectCare gőzállomás

PSG7200/30

4
| (4) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Kényelmes és erőteljes
Az új PerfectCare 7000 Series készülék a kialakításának köszönhetően az Ön kényelmét szolgálja. A könnyű és egyszerűen kezelhető vasaló erőteljes gőzt nyújt, így biztosít gyorsan kiváló eredményeket. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantáltan nem égeti ki a vasalható ruhákat.
Összes előny megtekintése

Könnyed vasalás. Nagyszerű eredmények.

Kényelmes és erőteljes

  • Függőleges gőzölés függönyökhöz és felakasztott ruhákhoz

  • OptimalTEMP: garantáltan nem égeti ki a ruhákat

  • Akár 160 g/perc gőzkibocsátás és 600 g-os gőzlövet

  • 1 órás vasalás nagy, 1,5 literes víztartállyal

TurboPower gőzmotor az erőteljes gőzért

TurboPower gőzmotor az erőteljes gőzért

TurboPower gőzmotor a még jobb vasalási élményért; erőteljesebb gőzáram megszakítások nélkül. A TurboPower motor csökkenti a nedves foltokat a ruhán vasalás közben*, így nem kell várni a száradásra, a ruha azonnal eltehető.

SteamGlide Elite vasalótalp a páratlan siklási teljesítményért

SteamGlide Elite vasalótalp a páratlan siklási teljesítményért

A SteamGlide Elite a legújabb és legfejlettebb technológiánk, amely tökéletes siklást és kiváló karcállóságot biztosít. A továbbfejlesztett nano-titán réteg minden ruhaneműn kiváló siklási teljesítményt nyújt a leggyorsabb eredmények érdekében.

Nagyméretű, 1,5 literes kivehető víztartály az egyszerű újratöltéshez

Nagyméretű, 1,5 literes kivehető víztartály az egyszerű újratöltéshez

Akár 1 óra megszakítás nélküli vasalás a nagy, 1,5 literes víztartálynak köszönhetően. Amikor a víztartály kiürül, a hang- és fényjelzések emlékeztetik az újratöltésre, amit a nagy betöltőnyíláson keresztül könnyedén megtehet a csap alatt.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

4

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Előnyök

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. a PSG8000S típussal szemben

  2. a MAX módhoz képest

  3. Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok esetén 1 perces gőzölési idővel.