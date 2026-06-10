2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 215 g/perc gőz és 750 g-os gőzlöket
OptimalTEMP: garantáltan nem égeti ki a ruhákat
Kényelmes kialakítás
1 órás vasalás nagy, 1,4 literes víztartállyal
Easy De-Calc rendszer az egyszerű karbantartásért
TurboPower gőzmotor a még jobb vasalási élményért; erőteljesebb gőzáram megszakítások nélkül. A TurboPower motor csökkenti a nedves foltokat a ruhán vasalás közben*, így nem kell várni a száradásra, a ruha azonnal eltehető.
Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantáltan nem égeti ki a vasalható anyagokat, függetlenül a kiválasztott gőzfokozattól. A selyemblúztól kezdve a pamutingig bármilyen ruhadarabot nyugodtan vasalhat. Garantáljuk, hogy a gőzállomás soha nem égeti ki a vasalható anyagokat, még akkor sem, ha a vasalót felügyelet nélkül hagyja. Nyugodtan a ruhán vagy a vasalódeszkán hagyhatja.
Az intelligens AI-mozgásérzékelő technológia felismeri, ha a vasaló a ruha felett mozog, és automatikusan erőteljes gőzt bocsát ki. Élvezze a könnyed és gyors vasalást, miközben a vasaló elvégzi Ön helyett a gőzölést.
4.0
5-ből
4
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Előnyök
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Gőzkibocsátási ráta (norm IEC60311) más gőzgenerátorokkal szemben; június 2025.
a PSG8000S típussal szemben
A MAX módhoz képest
Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok esetén 1 perces gőzölési idővel.