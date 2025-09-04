2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 215 g/perc gőz és 850 g-os gőzlöket
OptimalTEMP: garantáltan nem égeti ki a ruhákat
Intelligens automatikus gőzölés mozgásérzékelővel
1 órás vasalás nagy, 1,4 literes víztartállyal
Easy De-Calc rendszer az egyszerű karbantartásért
TurboPower gőzmotor a még jobb vasalási élményért; erőteljesebb gőzáram megszakítások nélkül. A TurboPower motor csökkenti a nedves foltokat a ruhán vasalás közben*, így nem kell várni a száradásra, a ruha azonnal eltehető.
Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantáltan nem égeti ki a vasalható anyagokat, függetlenül a kiválasztott gőzfokozattól. A selyemblúztól kezdve a pamutingig bármilyen ruhadarabot nyugodtan vasalhat. Garantáljuk, hogy a gőzállomás soha nem égeti ki a vasalható anyagokat, még akkor sem, ha a vasalót felügyelet nélkül hagyja. Nyugodtan a ruhán vagy a vasalódeszkán hagyhatja.
Az intelligens AI-mozgásérzékelő technológia felismeri, ha a vasaló a ruha felett mozog, és automatikusan erőteljes gőzt bocsát ki. Élvezze a könnyed és gyors vasalást, miközben a vasaló elvégzi Ön helyett a gőzölést.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Liiya
04/09/2025
България
Цена - качество
Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Елиз
04/09/2025
България
Прекрасен уред
Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Zebra2987
04/09/2025
България
Продуктът има чудесни характеристики
Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Gőzkibocsátási ráta (norm IEC60311) más gőzgenerátorokkal szemben; június 2025.
a PSG8000S típussal szemben
A MAX módhoz képest
Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok esetén 1 perces gőzölési idővel.