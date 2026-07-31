2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 215 g/perc gőz és 850 g-os gőzlöket
OptimalTEMP: garantáltan nem égeti ki a ruhákat
Intelligens automatikus gőzölés mozgásérzékelővel
1 órás vasalás nagy, 1,4 literes víztartállyal
Easy De-Calc rendszer az egyszerű karbantartásért
TurboPower gőzmotor a még jobb vasalási élményért; erőteljesebb gőzáram megszakítások nélkül. A TurboPower motor csökkenti a nedves foltokat a ruhán vasalás közben*, így nem kell várni a száradásra, a ruha azonnal eltehető.
Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantáltan nem égeti ki a vasalható anyagokat, függetlenül a kiválasztott gőzfokozattól. A selyemblúztól kezdve a pamutingig bármilyen ruhadarabot nyugodtan vasalhat. Garantáljuk, hogy a gőzállomás soha nem égeti ki a vasalható anyagokat, még akkor sem, ha a vasalót felügyelet nélkül hagyja. Nyugodtan a ruhán vagy a vasalódeszkán hagyhatja.
Az intelligens AI-mozgásérzékelő technológia felismeri, ha a vasaló a ruha felett mozog, és automatikusan erőteljes gőzt bocsát ki. Élvezze a könnyed és gyors vasalást, miközben a vasaló elvégzi Ön helyett a gőzölést.
4.8
5-ből
24
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Vilnius123
31/07/2026
Lietuva
Lyginti drabužius tapo visai nebe prievole! PSG8300/30 yra tiesiog kažkas neįtikėtino. Automatinis garų padavimas prisitaiko prie judesių, o vertikalus lyginimas padeda akimirksniu atgaivinti sukneles ar švarkus tiesiai ant pakabos. Veikia tyliai, o vandens talpos užtenka ilgam. Vertas kiekvieno euro!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-05-04
RituliukasK
23/07/2026
Lietuva
Efektyviai išlygina bet kokio tipo audinius, labai patinka, rekomenduoju
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8000 serijos „PerfectCare“ garų gener. PSG8300/30 Drabužių priežiūra
Date of Use 2026-07-18
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Gőzkibocsátási ráta (norm IEC60311) más gőzgenerátorokkal szemben; június 2025.
a PSG8000S típussal szemben
A MAX módhoz képest
Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok esetén 1 perces gőzölési idővel.