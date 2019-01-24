Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

15

n

23

ó

:

27

p

:

20

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Hajvágó
  • Hajvágó
  • Hajvágó
  • Hajvágó
  • Hajvágó
  • Hajvágó
  • Hajvágó
  • Hajvágó
  • Hajvágó
  • Hajvágó
  • Hajvágó
  • Hajvágó

Gyártás megszűnt

Hairclipper series 1000Hajvágó

QC5000/00

5
| (13) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Hajvágó
A Philips hajvágó segítségével bármilyen frizurát elkészíthet.
Összes előny megtekintése

A világ legkedveltebb férfi elektromos ápolómárkája1

Bárki használhatja

Hajvágó

Garantált eredmény

Garantált eredmény

Egységes hajvágást készíthet szabadalmaztatott 2D Contour Tracking rendszerünk segítségével. A hajvágó a fej formájának ívét követi, így frizurája a fej minden részén tökéletes lesz!

Biztonságos és egyszerű hajformázás

Biztonságos és egyszerű hajformázás

Az egyedi állítható fésűvel bármilyen stílusú frizurát elkészíthet, akár 8 különböző hosszúságban, 1-től 21mm-ig. A beépített biztonsági zár garantálja, hogy nem érheti sérülés.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

13

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Tökeletes

Tökeletes termek jol vag az arertek aranya nagyon jo

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hajvágó

22/06/2017

Magyarország

Magyarország

Remek masina!

Évek óta használom azóta is hibátlan! Jó szívvel ajánlom mindenkinek!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hajvágó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hajvágó

24/06/2023

România

România

Excelent

După 15 ani încă funcționează și o folosesc în continuare. Bravo!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés 