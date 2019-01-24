2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Egységes hajvágást készíthet szabadalmaztatott 2D Contour Tracking rendszerünk segítségével. A hajvágó a fej formájának ívét követi, így frizurája a fej minden részén tökéletes lesz!
Az egyedi állítható fésűvel bármilyen stílusú frizurát elkészíthet, akár 8 különböző hosszúságban, 1-től 21mm-ig. A beépített biztonsági zár garantálja, hogy nem érheti sérülés.
5.0
5-ből
13
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
rico
24/01/2019
Magyarország
Tökeletes
Tökeletes termek jol vag az arertek aranya nagyon jo
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hajvágó
Zsozso71
22/06/2017
Magyarország
Remek masina!
Évek óta használom azóta is hibátlan! Jó szívvel ajánlom mindenkinek!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hajvágó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hajvágó
Liviutz
24/06/2023
România
Excelent
După 15 ani încă funcționează și o folosesc în continuare. Bravo!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Hairclipper series 1000 QC5000/00 Hair clipper
Egy 2024-ben 16 003, elektromos ápolóeszközt használó férfi körében végzett online felmérés