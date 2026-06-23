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Összes sorozat

  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása

Gyártás megszűnt

OneBladeTartalék penge

QP230/50

4.5
| (312) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket
Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása
A kettős védelem: a siklást elősegítő bevonat és lekerekített végek könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge bármilyen hosszúságú szőrszálak esetén rendkívül hatékonyan dolgozik
Összes előny megtekintése
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Válaszd a Philips OneBlade-et, az #1 preferált elektromos szőrápolási márkát1

A szőrt vágja el, a bőrt nem

Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása, borotválása

  • Trimmelés, formázás és borotválás

  • 3 db eredeti penge

  • Újrahasznosítható papír alapú csomagolás**

  • Az egyes pengék akár 4 hónapig is használhatók*

Egyedülálló OneBlade technológia

Egyedülálló OneBlade technológia

A Philips OneBlade egy forradalmi újdonság, ami bármilyen hosszúságú szőrt trimmel, borotvál és formáz. A kettős védelem – a siklást elősegítő bevonat és lekerekített végek – könnyebbé és kényelmessé teszik a borotválkozást. A borotválási technológiának köszönhetően a gyorsan mozgó penge bármilyen hosszúságú szőrszálak esetén rendkívül hatékonyan dolgozik.

Minden OneBlade-del kompatibilis

Minden OneBlade-del kompatibilis

Kompatibilis a OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) és a OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx) típusokkal

Lassabban kopó penge

Lassabban kopó penge

Tartós, rozsdamentes acél penge, amely akár 4 hónapos használat mellett is kitart* a friss érzés megőrzése érdekében. Amikor a pengén megjelenik a cserére emlékeztető jelzés – a kiadás ikon –, a penge teljesítménye már nem optimális. Itt az ideje megfontolni a penge cseréjét a legjobb borotválkozási élmény érdekében

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.5

5-ből

312

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

23/06/2026

Magyarország

Magyarország

Nagyon szuper a termék,csak attól félek hogy a sima oneblade pro géphez mindig fognak gyártani cserélhető pengéket.Nem kell aggódnom hogy nem lesz?

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Date of Use 2026-06-05

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Date of Use 2026-06-05

05/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Mindenkinek ajánlom

A termék kiváló. Már több, mint egy éve használom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

28/12/2025

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade QP240/50 Tartalék penge

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült. 

  1. A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.

  2. Ahol rendelkezésre áll újrafeldolgozó létesítmény.