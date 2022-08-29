2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Trimmelés, formázás, borotválás
Bármilyen hosszú szőrzethez
Formázó fésű 12 hosszfokozattal
Újratölth., nedves és száraz haszn. is
Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett Philips OneBlade segítségével bármilyen hosszú szőrzet trimmelhető, formázható és borotválható. Egyszerű és kényelmes borotválkozást biztosít a csúszást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén. És mivel másodpercenként 200 mozgást végző vágókészülékről van szó, még a hosszabb szőrszálak esetében is hatékony.
Trimmeld szakállad a kívánt borostahosszra. A Philips OneBlade precíziós fésűvel rendelkezik, amelynek 12 különböző hosszúságával mindent elkészíthetsz, a délutáni borostától a közeli trimmelésen át egészen a hosszabb szakállformáig.
A kétoldalú pengével pillanatok alatt pontos vonalakat készíthetsz, így jól láthatsz minden egyes szőrszálat.
4.6
5-ből
740
Értékelések
93%
ajánlja ezt a terméket
Dagiber
29/08/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló
Páromnak vettem a borotvát és imádja azóta szeret borotválkozni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6510/20 OneBlade Pro
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6510/20 OneBlade Pro
Peza
23/08/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A leggyorsabb borotválkozás
Nagyon gyors és irritációmentes borotválkozást tesz lehetővé.A pengék tényleg nagyon sokáig bírják és az akku 1 óra alatt feltölthető,amit aztán heteken keresztül használni lehet.
Előnyök
A praktikum
Hátrányok
Az akksi elhasználódása esetén nincs cserére mód
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6520/20 OneBlade Pro
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6520/20 OneBlade Pro
Petya75
10/02/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Remek termék
Több, mint 50 éve használok Philips körkéses borotvát, teljes megelégedéssel. Ez az egyetlen olyan rendszer, ami nem bántja a nyakamat. Ez egy új innovatív rendszer, teljesen új technológia - nekem. Könnyen alkalmazható, multifunkcionális. Egyetlen kicsi hátránya van: a szőrszálakat szétszórja. Minden egyéb tulajdonsága kíváló. Az aku hosszantartó, a kezelése egyszerű, a használata gyors és hatékony
Előnyök
gyors, egyszerű, "nem bánt"
Hátrányok
igazán nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6520/20 OneBlade Pro
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6520/20 OneBlade Pro
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
A pengék akár 4 hónapig is használhatók – a hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.
Minden típusú OneBlade pengével használható, kivéve: QP4xx