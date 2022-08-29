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Összes sorozat

  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
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  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
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  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
  • Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása

Gyártás megszűnt

OneBlade Pro

QP6510/20

4.6
| (740) Értékelések | 93% ajánlja ezt a terméket
Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása
A Philips OneBlade egy forradalmi újdonság, ami bármilyen hosszúságú szőrt trimmel, borotvál és formáz. Nincs szükség többé megannyi lépésre és eszközre, hogy olyanra formázd arcszőrzeted, amilyenre szeretnéd, hiszen a OneBlade-re mindent rábízhatsz.**
Összes előny megtekintése
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Válaszd a Philips OneBlade-et, az #1 preferált elektromos szőrápolási márkát1

A szőrt vágja el, a bőrt nem

Bármilyen hosszú szőrzet trimmelése, formázása és borotválása

  • Trimmelés, formázás, borotválás

  • Bármilyen hosszú szőrzethez

  • Formázó fésű 12 hosszfokozattal

  • Újratölth., nedves és száraz haszn. is

Egyedülálló OneBlade technológia

Egyedülálló OneBlade technológia

Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett Philips OneBlade segítségével bármilyen hosszú szőrzet trimmelhető, formázható és borotválható. Egyszerű és kényelmes borotválkozást biztosít a csúszást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén. És mivel másodpercenként 200 mozgást végző vágókészülékről van szó, még a hosszabb szőrszálak esetében is hatékony.

Trimmeld rövidebbre

Trimmeld szakállad a kívánt borostahosszra. A Philips OneBlade precíziós fésűvel rendelkezik, amelynek 12 különböző hosszúságával mindent elkészíthetsz, a délutáni borostától a közeli trimmelésen át egészen a hosszabb szakállformáig.

Formázd tökéletesre

A kétoldalú pengével pillanatok alatt pontos vonalakat készíthetsz, így jól láthatsz minden egyes szőrszálat.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.6

5-ből

740

Értékelések

93%

ajánlja ezt a terméket

29/08/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló

Páromnak vettem a borotvát és imádja azóta szeret borotválkozni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6510/20 OneBlade Pro

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6510/20 OneBlade Pro

23/08/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

A leggyorsabb borotválkozás

Nagyon gyors és irritációmentes borotválkozást tesz lehetővé.A pengék tényleg nagyon sokáig bírják és az akku 1 óra alatt feltölthető,amit aztán heteken keresztül használni lehet.

Előnyök

A praktikum

Hátrányok

Az akksi elhasználódása esetén nincs cserére mód

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6520/20 OneBlade Pro

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6520/20 OneBlade Pro

10/02/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Remek termék

Több, mint 50 éve használok Philips körkéses borotvát, teljes megelégedéssel. Ez az egyetlen olyan rendszer, ami nem bántja a nyakamat. Ez egy új innovatív rendszer, teljesen új technológia - nekem. Könnyen alkalmazható, multifunkcionális. Egyetlen kicsi hátránya van: a szőrszálakat szétszórja. Minden egyéb tulajdonsága kíváló. Az aku hosszantartó, a kezelése egyszerű, a használata gyors és hatékony

Előnyök

gyors, egyszerű, "nem bánt"

Hátrányok

igazán nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6520/20 OneBlade Pro

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: QP6520/20 OneBlade Pro

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. 16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült. 

  1. A pengék akár 4 hónapig is használhatók – a hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.

  2. Minden típusú OneBlade pengével használható, kivéve: QP4xx