2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Újratölthető lítiumion akkumulátor
Formázó fésű 12 hosszfokozattal
Nedves és száraz használat
Töltöttségjelző
Az arc és a test szőrtelenítéséhez tervezett Philips OneBlade segítségével bármilyen hosszú szőrzet trimmelhető, formázható és borotválható. Egyszerű és kényelmes borotválkozást biztosít a csúszást elősegítő bevonattal ellátott és lekerekített végek révén. És mivel másodpercenként 200 mozgást végző vágókészülékről van szó, még a hosszabb szőrszálak esetében is hatékony.
Trimmeld szakállad a kívánt borostahosszra. A Philips OneBlade precíziós fésűvel rendelkezik, amelynek 12 különböző hosszúságával mindent elkészíthetsz, a délutáni borostától a közeli trimmelésen át egészen a hosszabb szakállformáig.
A kétoldalú pengével pillanatok alatt pontos vonalakat készíthetsz, így jól láthatsz minden egyes szőrszálat.
Díjak
4.5
5-ből
1034
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
MPeter
19/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
A termék kiváló minőségű, mint minden Philips term
Kiváló termék ! Én csak kiegészítőkést használom a Philips Saver S7000 borotva mellett.
Előnyök
Kiváló termék
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body
Flipas0503
05/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Amit vártam azt kaptam…mindenkinek tudom ajánlani aki egyszerűen s gyorsan akar szörteleniteni…..
Előnyök
Gyors egyszerű tiszta használat
Hátrányok
Még nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body
Betti23
26/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon jó termék
Jól működik, minőségi eszköz, remélem tartós lesz :)
Előnyök
Jól vág, erős, profi
Hátrányok
Nincs szőr gyűjtője, mint pl egy elektromos borotvának, emiatt takarítani kell utána
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: OneBlade Pro 360 QP6552/15 Face + Body
16003 férfi, elektromos szőrápoló eszközt használó online felmérése, 2024-ben készült.
A hatékony borotválkozásért. Heti 2 teljes borotválkozás alapján. Az egyedi eredmények eltérőek lehetnek.