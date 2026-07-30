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Összes sorozat

  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás
  • Mindig alapos borotválkozás

Gyártás megszűnt

Borotvaegység

RQ10/40

Mindig alapos borotválkozás
A pengék minden évben megteszik a Mount Everest magasságának megfelelő távolságot... 10-szer! Ekkora igénybevétel mellett a legjobb anyagokból készült pengék is elveszítik élüket. Őrizze meg borotvájának csúcsteljesítményét - Cserélje a borotvafejeket 2 évente.
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Mindig alapos borotválkozás

  • Megszűnt

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Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

Super Lift & Cut borotvatechnológia kettős vágóélrendszerrel

A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.

Precíziós vágórendszer

Precíziós vágórendszer

A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.

Triple-Track (háromsávos) körkések – 50%-kal nagyobb borotválási felület

Triple-Track (háromsávos) körkések – 50%-kal nagyobb borotválási felület

A Triple-Track körkések három soros szitája a normál körkésekhez képest 50 %-kal nagyobb borotválási felületet biztosít.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.