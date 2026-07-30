Mindig alapos borotválkozás

A pengék minden évben megteszik a Mount Everest magasságának megfelelő távolságot... 10-szer! Ekkora igénybevétel mellett a legjobb anyagokból készült pengék is elveszítik élüket. Őrizze meg borotvájának csúcsteljesítményét - Cserélje a borotvafejeket 2 évente.