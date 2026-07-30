2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
RQ10/40
Megszűnt
Vásároljon helyette SH70 típust
A Philips borotva kettős vágóélrendszere: az első penge megemeli, a második pedig levágja a szőrszálakat a kényelmes és alapos borotválkozás érdekében.
A Philips borotva hihetetlenül vékony körkéseinek rései a hosszú szőrszálakat, a lyukak pedig a legrövidebb borostát borotválják le.
A Triple-Track körkések három soros szitája a normál körkésekhez képest 50 %-kal nagyobb borotválási felületet biztosít.
Értékelések