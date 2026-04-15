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  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
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  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
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  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem

Gyártás megszűnt

Shaver series 7000Nedves és száraz elektromos borotva

S7782/50

4.7
| (782) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
A Philips Series 7000 könnyedén siklik a bőrén, miközben minden szőrszálat a bőrhöz közel vág el – akár 3 napos szakállon is. A speciális SkinIQ technológiával ellátott borotva érzékel, alkalmazkodik, és segítséget nyújt a megfelelő mozdulathoz, így nagyobb védelmet biztosít a bőr számára.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

SkinIQ technológiával

Alapos borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem

  • Védelmet nyújtó SkinGlide bevonat

  • SteelPrecision pengék

  • Motion Control érzékelő

  • 360 fokban elforduló, rugalmas fejek

Borotva, amely csökkenti a súrlódást, így minimálisra csökkenti az irritációt

Borotva, amely csökkenti a súrlódást, így minimálisra csökkenti az irritációt

A védőbevonat a borotvafej és a bőr között helyezkedik el. A négyzetmilliméterenként akár 2000 mikrotechnológiájú gyöngyből álló anyag 25%-kal* csökkenti a súrlódást a bőrön az irritáció minimalizálása érdekében.

Nagyobb vágási teljesítmény minden egyes mozdulattal

Nagyobb vágási teljesítmény minden egyes mozdulattal

Az erőteljes, mégis gyengéd Philips borotva 45 önélező SteelPrecision pengéje percenként 90 000 vágási műveletet végez el, így több szőrszálat vág le egy mozdulattal** a tiszta, kényelmes eredmény érdekében.

Elvezeti egy jobb borotválkozási technikához

Elvezeti egy jobb borotválkozási technikához

Az elektromos borotva mozgásérzékelő technológiája nyomon követi a borotválkozás módját, és segít a hatékonyabb technika elsajátításában. Mindössze három borotválkozás után a férfiak többsége kevesebb mozdulattal járó, jobb borotválkozási technikát ért el***.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.7

5-ből

782

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

15/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon ajánlom

Hatékonyság nagyon jó. Halk működés. Hosszú üzemidő

Előnyök

Hozza az igérteket

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7886/55 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7886/55 Nedves és száraz elektromos borotva

13/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Profi cég, profi termék

Kiváló borotva, nem érezni, hogy borotválkozól. A tisztító nagyon hasznos.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7882/55 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7882/55 Nedves és száraz elektromos borotva

06/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Borotva 7000

Tökéletesen működik, valamint azt kaptam amit igértek. Teljesen elégedett vagyok. De azért van egy kicsi savanyú szájízem mert minden új gépre stb... van akció, de pengékre (forgókésekre) fertötlenítő folyadékra és annak tartójára NINCS!!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7786/55 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7786/55 Nedves és száraz elektromos borotva

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. a bevonat nélküli anyagokhoz képest

  2. A Philips Series 3000 típussal összehasonlítva tesztelve.

  3. * A Philips S7000 sorozat és a GroomTribe alkalmazás 2019-es felhasználói alapján.

  4. * * a borotválkozás utáni maradványok összehasonlítása tisztítófolyadék és patronba kerülő víz használata esetén