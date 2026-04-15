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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
Védelmet nyújtó SkinGlide bevonat
SteelPrecision pengék
Motion Control érzékelő
360 fokban elforduló, rugalmas fejek
A védőbevonat a borotvafej és a bőr között helyezkedik el. A négyzetmilliméterenként akár 2000 mikrotechnológiájú gyöngyből álló anyag 25%-kal* csökkenti a súrlódást a bőrön az irritáció minimalizálása érdekében.
Az erőteljes, mégis gyengéd Philips borotva 45 önélező SteelPrecision pengéje percenként 90 000 vágási műveletet végez el, így több szőrszálat vág le egy mozdulattal** a tiszta, kényelmes eredmény érdekében.
Az elektromos borotva mozgásérzékelő technológiája nyomon követi a borotválkozás módját, és segít a hatékonyabb technika elsajátításában. Mindössze három borotválkozás után a férfiak többsége kevesebb mozdulattal járó, jobb borotválkozási technikát ért el***.
4.7
5-ből
782
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Georgie0011
15/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon ajánlom
Hatékonyság nagyon jó. Halk működés. Hosszú üzemidő
Előnyök
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Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7886/55 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7886/55 Nedves és száraz elektromos borotva
MPeter
13/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Profi cég, profi termék
Kiváló borotva, nem érezni, hogy borotválkozól. A tisztító nagyon hasznos.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7882/55 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7882/55 Nedves és száraz elektromos borotva
K Aattila
06/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Borotva 7000
Tökéletesen működik, valamint azt kaptam amit igértek. Teljesen elégedett vagyok. De azért van egy kicsi savanyú szájízem mert minden új gépre stb... van akció, de pengékre (forgókésekre) fertötlenítő folyadékra és annak tartójára NINCS!!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7786/55 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7786/55 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
a bevonat nélküli anyagokhoz képest
A Philips Series 3000 típussal összehasonlítva tesztelve.
* A Philips S7000 sorozat és a GroomTribe alkalmazás 2019-es felhasználói alapján.
* * a borotválkozás utáni maradványok összehasonlítása tisztítófolyadék és patronba kerülő víz használata esetén