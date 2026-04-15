Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

11

ó

:

58

p

:

00

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
  • Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem

cashback

Shaver series 7000Nedves és száraz elektromos borotva

S7885/50

4.7
| (781) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem
A Philips Series 7000 készüléket azoknak terveztük, akik minden nap borotválkoznak, és alapos, kényelmes, bőrvédelmet is nyújtó borotválkozásra vágynak. A fejlett SkinIQ technológiának köszönhetően a készülék irányítja a mozdulatokat, hogy még 3 napos szakáll esetén is jobb technikát és kevesebb mozdulatot lehessen elérni.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Tartozékok hozzáadása

Összes megtekintése

Ez a termék

Shaver series 7000 Nedves és száraz elektromos borotva

Shaver series 7000
Nedves és száraz elektromos borotva

74 999 Ft

  • SH71

    SH71
    Csereborotvafejek

    17 099 Ft

74 999 Ft

74 999 Ft

SkinIQ technológiával

Alaposabb* borotválkozás, még hatékonyabb bőrvédelem

  • Nano SkinGlide bevonat

  • SteelPrecision pengék

  • Motion Control érzékelő

  • 360 fokban elforduló, rugalmas fejek

  • Akár 5 év garancia*****

Segít csökkenteni a súrlódást, megnyugtatva a simább bőrt

Segít csökkenteni a súrlódást, megnyugtatva a simább bőrt

A borotvafejek és a bőr között védőbevonat helyezkedik el, amelynek köszönhetően a borotva egyenletesebben siklik a bőrön. A bevonatot négyzetcentiméterenként akár 250 000 mikrotech gyöngy alkotja, és akár 30%-kal*** jobban siklik a bőrön, hozzájárulva az irritáció mértékének csökkentéséhez és a kényelmes mindennapi borotválkozáshoz.

Alapos, hatékony vágás minden mozdulattal

Alapos, hatékony vágás minden mozdulattal

Percenként akár 90 000 vágási művelettel a SteelPrecision pengék mozdulatonként több szőrszálat vágnak le, hogy a borotválkozás alapos és hatékony legyen. A 45 nagy teljesítményű, Európában gyártott penge önélező, hogy megbízható vágási teljesítményt nyújtson minden egyes borotválkozás alkalmával.

Segítséget nyújt a kevesebb mozdulattal járó, jobb technika elsajátításában

Segítséget nyújt a kevesebb mozdulattal járó, jobb technika elsajátításában

A mozgásérzékelő technológia nyomon követi a borotválkozási szokásokat, és segít a hatékonyabb mozdulatok elsajátításában. Mindössze három borotválkozás után a férfiak többsége kevesebb mozdulattal járó, jobb borotválkozási technikát ért el***, ami nagyobb kényelemhez és kiszámíthatósághoz vezet a napi rutinban.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

781

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

15/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Nagyon ajánlom

Hatékonyság nagyon jó. Halk működés. Hosszú üzemidő

Előnyök

Hozza az igérteket

Hátrányok

Nincs

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7886/55 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7886/55 Nedves és száraz elektromos borotva

13/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Profi cég, profi termék

Kiváló borotva, nem érezni, hogy borotválkozól. A tisztító nagyon hasznos.

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7882/55 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7882/55 Nedves és száraz elektromos borotva

06/02/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Borotva 7000

Tökéletesen működik, valamint azt kaptam amit igértek. Teljesen elégedett vagyok. De azért van egy kicsi savanyú szájízem mert minden új gépre stb... van akció, de pengékre (forgókésekre) fertötlenítő folyadékra és annak tartójára NINCS!!

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7786/55 Nedves és száraz elektromos borotva

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7786/55 Nedves és száraz elektromos borotva

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. a bevonat nélküli anyagokhoz képest

  2. A Philips Series 3000 típussal összehasonlítva tesztelve.

  3. a gyöngyök nélküli bevonathoz képest

  4. a borotválkozás utáni maradványok összehasonlítása tisztítófolyadék és patronba kerülő víz használata esetén

  5. 2 év garancia és további 3 év hosszabbítás a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén a Philips.com oldalon.