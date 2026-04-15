2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Kiterjesztett garancia
Ez a termék
Shaver series 7000
Nedves és száraz elektromos borotva
74 999 Ft
SH71
Csereborotvafejek
17 099 Ft
74 999 Ft
74 999 Ft
Nano SkinGlide bevonat
SteelPrecision pengék
Motion Control érzékelő
360 fokban elforduló, rugalmas fejek
Akár 5 év garancia*****
A borotvafejek és a bőr között védőbevonat helyezkedik el, amelynek köszönhetően a borotva egyenletesebben siklik a bőrön. A bevonatot négyzetcentiméterenként akár 250 000 mikrotech gyöngy alkotja, és akár 30%-kal*** jobban siklik a bőrön, hozzájárulva az irritáció mértékének csökkentéséhez és a kényelmes mindennapi borotválkozáshoz.
Percenként akár 90 000 vágási művelettel a SteelPrecision pengék mozdulatonként több szőrszálat vágnak le, hogy a borotválkozás alapos és hatékony legyen. A 45 nagy teljesítményű, Európában gyártott penge önélező, hogy megbízható vágási teljesítményt nyújtson minden egyes borotválkozás alkalmával.
A mozgásérzékelő technológia nyomon követi a borotválkozási szokásokat, és segít a hatékonyabb mozdulatok elsajátításában. Mindössze három borotválkozás után a férfiak többsége kevesebb mozdulattal járó, jobb borotválkozási technikát ért el***, ami nagyobb kényelemhez és kiszámíthatósághoz vezet a napi rutinban.
4.7
5-ből
781
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Georgie0011
15/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Nagyon ajánlom
Hatékonyság nagyon jó. Halk működés. Hosszú üzemidő
Előnyök
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Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7886/55 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7886/55 Nedves és száraz elektromos borotva
MPeter
13/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Profi cég, profi termék
Kiváló borotva, nem érezni, hogy borotválkozól. A tisztító nagyon hasznos.
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7882/55 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7882/55 Nedves és száraz elektromos borotva
K Aattila
06/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Borotva 7000
Tökéletesen működik, valamint azt kaptam amit igértek. Teljesen elégedett vagyok. De azért van egy kicsi savanyú szájízem mert minden új gépre stb... van akció, de pengékre (forgókésekre) fertötlenítő folyadékra és annak tartójára NINCS!!
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7786/55 Nedves és száraz elektromos borotva
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7786/55 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
a bevonat nélküli anyagokhoz képest
A Philips Series 3000 típussal összehasonlítva tesztelve.
a gyöngyök nélküli bevonathoz képest
a borotválkozás utáni maradványok összehasonlítása tisztítófolyadék és patronba kerülő víz használata esetén
2 év garancia és további 3 év hosszabbítás a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén a Philips.com oldalon.