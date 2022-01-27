2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SkinGlide gyűrűk
GentlePrecision pengék
BeardAdapt érzékelő
Személyes borotválkozási terv
Tapasztalja meg a Philips speciális mikrogömb-technológiája által nyújtott egyenletes csúszást. Az aerodinamika csúszási elvei által ihletett borotvagyűrűket a bőr maximális kényelme érdekében több ezer parányi, üvegszerű gömböcske borítja.
Az érzékeny bőrre kifejlesztett elektromos borotva GentlePrecision pengékkel rendelkezik, hogy minimálisra csökkentse a bőr húzását, illetve a többszöri végighúzást. Még 3 napos borosta esetén is.
Az elektromos borotvához BeardAdapt érzékelő tartozik, amely felméri a szakáll sűrűségét. Ezután automatikusan beállítja az adott művelethez tartozó teljesítményt. Egyszerű.
4.7
5-ből
194
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
Gloob
27/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék, kiváló minőség, remek dolgok
Kiváló termék, kiváló minőség, jó megoldás az androidos app. Mindenkinek ajánlott aki elektromos borotvát használ. Persze azért a bőr érzékenys~ge is számít.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7930/16 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7930/16 Nedves és száraz elektromos borotva
R3coil
07/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Valóban nagyon kíméletes és alapos!
Várakozásomat is felülmúlva nagyon kíméletes és alapos!
Előnyök
Design
Hátrányok
Talán kicsit drága!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7940/16 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7940/16 Nedves és száraz elektromos borotva
Geri89
16/09/2020
Magyarország
Smart funkciók nagyon jók.
Nagyon jó akku üzemidővel rendelkezik. Smart funkciók nagyon tetszenek.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7940/16 Nedves és száraz elektromos borotva
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7940/16 Nedves és száraz elektromos borotva
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.