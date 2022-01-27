Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

11

ó

:

57

p

:

40

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
  • Alapos borotválás – érzékeny bőrön is

Gyártás megszűnt

Shaver series 7000Nedves és száraz elektromos borotva

S7930/16

4.7
| (194) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Alapos borotválás – érzékeny bőrön is
A Philips Shaver Series 7000 készülék az érzékeny bőr alapos borotválásához készült. A bőrgyógyászokkal közreműködve kifejlesztett személyes tanácsadás által a készülék segíti a férfiakat saját bőrproblémáik kezelésében, mivel minden bőr más törődést igényel.
Összes előny megtekintése
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

Első számú márkánk érzékeny bőrhöz

Alapos borotválás – érzékeny bőrön is

  • SkinGlide gyűrűk

  • GentlePrecision pengék

  • BeardAdapt érzékelő

  • Személyes borotválkozási terv

Mikrogömbökkel ellátott SkinGlide gyűrűk a simább csúszásért

Mikrogömbökkel ellátott SkinGlide gyűrűk a simább csúszásért

Tapasztalja meg a Philips speciális mikrogömb-technológiája által nyújtott egyenletes csúszást. Az aerodinamika csúszási elvei által ihletett borotvagyűrűket a bőr maximális kényelme érdekében több ezer parányi, üvegszerű gömböcske borítja.

Arcborotva az alapos, mégis kíméletes borotválkozáshoz

Arcborotva az alapos, mégis kíméletes borotválkozáshoz

Az érzékeny bőrre kifejlesztett elektromos borotva GentlePrecision pengékkel rendelkezik, hogy minimálisra csökkentse a bőr húzását, illetve a többszöri végighúzást. Még 3 napos borosta esetén is.

A sűrű szakáll sem akadály

A sűrű szakáll sem akadály

Az elektromos borotvához BeardAdapt érzékelő tartozik, amely felméri a szakáll sűrűségét. Ezután automatikusan beállítja az adott művelethez tartozó teljesítményt. Egyszerű.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

194

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

27/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék, kiváló minőség, remek dolgok

Kiváló termék, kiváló minőség, jó megoldás az androidos app. Mindenkinek ajánlott aki elektromos borotvát használ. Persze azért a bőr érzékenys~ge is számít.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7930/16 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7930/16 Nedves és száraz elektromos borotva

07/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Valóban nagyon kíméletes és alapos!

Várakozásomat is felülmúlva nagyon kíméletes és alapos!

Előnyök

Design

Hátrányok

Talán kicsit drága!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7940/16 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7940/16 Nedves és száraz elektromos borotva

16/09/2020

Magyarország

Magyarország

Smart funkciók nagyon jók.

Nagyon jó akku üzemidővel rendelkezik. Smart funkciók nagyon tetszenek.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7940/16 Nedves és száraz elektromos borotva

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 7000 S7940/16 Nedves és száraz elektromos borotva

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 