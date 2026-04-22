2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Kiterjesztett garancia
Alapos borotválkozás
Dual SteelPrecision pengék
Pressure Guard érzékelő
360 fokban elforduló, rugalmas fejek
Akár 5 év garancia******
Szabadalmaztatott, egyedülálló Lift & Cut rotációs technológiánk finoman kiemeli a szőrszálat a gyökeréből, majd pontosan a bőr szintjén, a bőrhöz közel (akár 0,00 mm-re) levágja anélkül, hogy a pengék hozzáérnének a bőrhöz.
A Philips körkéses borotváit kifejezetten úgy terveztük, hogy igazodjanak a szőr természetes növekedési irányához és minden irányban levágják a szőrszálakat a 360 fokban elforduló pengéknek köszönhetően. A Dual SteelPrecision pengék több szőrszálat vágnak le egyetlen mozdulattal**, percenként akár 150 000 vágási műveletet is képesek elvégezni.
A megfelelő nyomás használata kulcsfontosságú az alapos borotválkozáshoz és a bőr védelméhez. A borotva speciális érzékelői érzékelik az alkalmazott nyomást, és az innovatív jelzőfény jelzi, ha Ön túl erősen vagy túl gyengén nyomja a készüléket a bőrre. A személyre szabott borotválkozáshoz, amely pontosan megfelel Önnek.
4.8
5-ből
702
Értékelések
95%
ajánlja ezt a terméket
1Jaki
22/04/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Tetszik a nyomás visszajelzés
Meg vagyok elégedve. Szépen vág a borotva. 30 éve Philips elektromos borotvát használok.
Előnyök
Szépen vág, jó a nyomásvisszajelzés.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9986/59 Nedves és száraz elektromos borotva
Date of Use 2026-04-02
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9986/59 Nedves és száraz elektromos borotva
Date of Use 2026-04-02
Sz75
28/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Előnyök
Jól teszi a dolgát.
Hátrányok
Egyelőre nincs.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Csavargó
10/03/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kiváló termék, kuponnal kedvező ár.
A borotva rendkívül kíéletesen távolítja el a borostát az arcomról, sokkal jobb, mint a régebbi borotvám.
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val
Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján.
A korábbi Philips 9000-es sorozattal szemben
A Philips Shaver 3000 Series sorozathoz képest, 3 napos borostán
* A bevonat nélküli anyagokhoz képest
* * A Philips S7000 sorozat és a Philips Shaving alkalmazás 2019-es felhasználói alapján
* * * A borotválkozás utáni maradványok összehasonlítása tisztítófolyadék, illetve víz használata esetén a patronban
* * * * 2 év garancia és további 3 év hosszabbítás a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén a Philips.com oldalon.