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Összes sorozat

  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
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  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
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  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
  • Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek

Gyártás megszűnt

Shaver series 9000Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

S9987/59

4.8
| (702) Értékelések | 95% ajánlja ezt a terméket
Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek
Fedezze fel a világ legintelligensebb, mesterséges intelligenciával működő borotváját, a Philips Shaver Series 9000 borotvát. A Lift & Cut borotválkozási rendszerrel a bőr szintjén vág, a SkinIQ technológia pedig valós idejű nyomásvisszajelzést biztosít a bőr védelme érdekében.
Összes előny megtekintése

Kiterjesztett garancia

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A világ első számú elektromosborotva-márkájától1

A felülmúlhatatlan alaposságért, még 5 napos borosta esetén is

Kivételes közelség*, egyéni komfortérzet a bőrnek

  • Alapos borotválkozás

  • Dual SteelPrecision pengék

  • Pressure Guard érzékelő

  • 360 fokban elforduló, rugalmas fejek

  • Akár 5 év garancia******

Alapos borotálkozás a Lift & Cut borotválkozási rendszerrel

Alapos borotálkozás a Lift & Cut borotválkozási rendszerrel

Szabadalmaztatott, egyedülálló Lift & Cut rotációs technológiánk finoman kiemeli a szőrszálat a gyökeréből, majd pontosan a bőr szintjén, a bőrhöz közel (akár 0,00 mm-re) levágja anélkül, hogy a pengék hozzáérnének a bőrhöz.

A 360 fokban elforduló penge minden irányban vágja a szőrt

A 360 fokban elforduló penge minden irányban vágja a szőrt

A Philips körkéses borotváit kifejezetten úgy terveztük, hogy igazodjanak a szőr természetes növekedési irányához és minden irányban levágják a szőrszálakat a 360 fokban elforduló pengéknek köszönhetően. A Dual SteelPrecision pengék több szőrszálat vágnak le egyetlen mozdulattal**, percenként akár 150 000 vágási műveletet is képesek elvégezni.

Mindig optimális nyomás a Pressure Guard érzékelővel

Mindig optimális nyomás a Pressure Guard érzékelővel

A megfelelő nyomás használata kulcsfontosságú az alapos borotválkozáshoz és a bőr védelméhez. A borotva speciális érzékelői érzékelik az alkalmazott nyomást, és az innovatív jelzőfény jelzi, ha Ön túl erősen vagy túl gyengén nyomja a készüléket a bőrre. A személyre szabott borotválkozáshoz, amely pontosan megfelel Önnek.

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Értékelések

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4.8

5-ből

702

Értékelések

95%

ajánlja ezt a terméket

22/04/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Tetszik a nyomás visszajelzés

Meg vagyok elégedve. Szépen vág a borotva. 30 éve Philips elektromos borotvát használok.

Előnyök

Szépen vág, jó a nyomásvisszajelzés.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9986/59 Nedves és száraz elektromos borotva

Date of Use 2026-04-02

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Shaver series 9000 S9986/59 Nedves és száraz elektromos borotva

Date of Use 2026-04-02

28/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Előnyök

Jól teszi a dolgát.

Hátrányok

Egyelőre nincs.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

10/03/2026

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Kiváló termék, kuponnal kedvező ár.

A borotva rendkívül kíéletesen távolítja el a borostát az arcomról, sokkal jobb, mint a régebbi borotvám.

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

Ez az értékelés a következőhöz készült: i9000 Prestige XP9202/10 Nedves és száraz elektromos borotva SkinIQ-val

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Forrás: Euromonitor International Limited; kereskedelmi mennyiség, testborotva kategória, 2024-as adatok és 2024 októberében végzett kutatás alapján. 

  1. A korábbi Philips 9000-es sorozattal szemben

  2. A Philips Shaver 3000 Series sorozathoz képest, 3 napos borostán

  3. * A bevonat nélküli anyagokhoz képest

  4. * * A Philips S7000 sorozat és a Philips Shaving alkalmazás 2019-es felhasználói alapján

  5. * * * A borotválkozás utáni maradványok összehasonlítása tisztítófolyadék, illetve víz használata esetén a patronban

  6. * * * * 2 év garancia és további 3 év hosszabbítás a vásárlástól számított 90 napon belüli regisztráció esetén a Philips.com oldalon.​