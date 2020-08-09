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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Felfrissült szem
Intelligens fej
A szemfelfrissítő fej speciális hűvös anyagból, prémium minőségű kerámia bevonattal készült. Azonnali eredményt biztosít, mivel néhány másodperc alatt lehűti a szem alatt lévő bőrt, és felfrissíti a fáradt szemet.
A sima alapanyagnak és a DualMotion gyengéd programjának köszönhetően a szemfelfrissítő fej gyengéd masszírozó élményt nyújt, mely figyelembe veszi az arcbőr és a szem körüli érzékeny bőr minőségét.
A DualMotion testre szabott Felfrissült szem programja másodpercenként 120 nano rezgést bocsát ki, a szemek környékének lágy, kényelmes és frissítő masszírozása érdekében. Kifejezetten a szemek körüli vékony, lágy bőr kényeztetésére lett kialakítva. A Felfrissült szem program egy rövid, 30 másodperces program, tehát gyorsan beiktatható a napi reggeli rutinműveletek közé!
5.0
5-ből
13
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
AlinaAli
22/09/2017
România
Ideala pentru tenul sensibil
Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă