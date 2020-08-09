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Összes sorozat

  • Felfrissíti a fáradt szemet
  • Felfrissíti a fáradt szemet
  • Felfrissíti a fáradt szemet
  • Felfrissíti a fáradt szemet

Gyártás megszűnt

Tartozék fej a VisaPure Advanced készülékhez

SC6040/00

5
| (13) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Felfrissíti a fáradt szemet
A szemfelfrissítő fej gondoskodik a fáradt szem reggeli felfrissüléséről. A prémium minőségű, hűvös anyag és a testreszabott DualMotion program gyengéd és kényelmes masszázzsal kényeztet. 30 másodperc felfrissülés, és már kezdheti is a napot!
Összes előny megtekintése

Felfrissülés a fáradt szemnek

Felfrissíti a fáradt szemet

  • Felfrissült szem

  • Intelligens fej

A fáradt szemek reggeli felfrissülése

A szemfelfrissítő fej speciális hűvös anyagból, prémium minőségű kerámia bevonattal készült. Azonnali eredményt biztosít, mivel néhány másodperc alatt lehűti a szem alatt lévő bőrt, és felfrissíti a fáradt szemet.

Gyengéd a szem körüli vékony, finom bőrhöz

A sima alapanyagnak és a DualMotion gyengéd programjának köszönhetően a szemfelfrissítő fej gyengéd masszírozó élményt nyújt, mely figyelembe veszi az arcbőr és a szem körüli érzékeny bőr minőségét.

Lágy masszírozó program, percenként 120 nano impulzussal

Lágy masszírozó program, percenként 120 nano impulzussal

A DualMotion testre szabott Felfrissült szem programja másodpercenként 120 nano rezgést bocsát ki, a szemek környékének lágy, kényelmes és frissítő masszírozása érdekében. Kifejezetten a szemek körüli vékony, lágy bőr kényeztetésére lett kialakítva. A Felfrissült szem program egy rövid, 30 másodperces program, tehát gyorsan beiktatható a napi reggeli rutinműveletek közé!

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

13

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

22/09/2017

România

România

Ideala pentru tenul sensibil

Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.