2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Piros
Hideg tápszer vagy anyatej, illetve felforralt víz tárolására alkalmas 4 órán át.
A Philips Avent városi válltáska széles, állítható vállpánttal rendelkezik az optimális kényelmet biztosító hordozáshoz
4.2
5-ből
5
Értékelések
80%
ajánlja ezt a terméket
Karolina9
17/06/2016
Lietuva
Gerai išlaiko šilumą
Termopakuotė labai naudinga, jei mama dažnai keliauja su vaiku ir neturi galimybės pašildyti pienelio/maisto kūdikiui. Maistas išlieka šiltas pusdienį, tik geriausi atsiliepimai. Rankinę lengva valyti
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD150/60 Avent Neoprene ThermaBag
DawidB
11/12/2014
Polska
Funkcjonalny, wygodny plecak w sam raz na spacer z dzieckiem
Moja znajoma ma ten plecak i bardzo go sobie chwali, dlatego, ze jest pojemny i może do niego zmieścić wszystko co potrzebne maluszkowi do wyjścia na spacer. Plecak długo utrzymuje ciepło butelek z napojami i jedzeniem dla dziecka. Poza tym jest wygodny i ładnie wykonany.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/69 Plecak firmy Avent
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/69 Plecak firmy Avent
Oliwcia
11/12/2014
Polska
Bardzo wygodny :)
Bardzo wygodny plecak. Przydatny dla osób, które uwielbiają podróże. :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/70 Plecak firmy Avent
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SCD138/70 Plecak firmy Avent
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